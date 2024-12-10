Покупают украинское: 65% украинцев не планируют отказываться от праздничных покупок (исследование, инфографика) — Finance.ua

Покупают украинское: 65% украинцев не планируют отказываться от праздничных покупок (исследование, инфографика) Сегодня 16:47 — Личные финансы

Покупают украинское: 65% украинцев не планируют отказываться от праздничных покупок (исследование, инфографика)

Несмотря на третий год полномасштабной войны, 65% респондентов не планируют отказываться от праздничных покупок. Это положительная тенденция, поскольку в прошлом году этот показатель составлял 59%, а в 2022-м — 61%.

Об этом говорится в исследовании deloitte , предоставленном finance.ua.

Какие же тенденции характерны для рождественско-новогоднего шопинга украинцев в 2024 году?

Праздничное настроение не исчезает, а только крепнет. 65% опрошенных начнут рождественский и новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%.

65% опрошенных начнут рождественский и новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%. Новогодние расходы преобладают. 45% опрошенных потратят больше на празднование Нового года, чем Рождества. Для большей половины респондентов (57%) средний праздничный чек составит от 1000 до 5000 грн.

45% опрошенных потратят больше на празднование Нового года, чем Рождества. Для большей половины респондентов (57%) средний праздничный чек составит от 1000 до 5000 грн. Фокус на самом важном. 7 из 10 респондентов планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительную помощь, а 79% поддержат защитников на передовой. Среди поколения бэби-бумеров 91% направят средства именно на помощь украинским военным.

7 из 10 респондентов планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительную помощь, а 79% поддержат защитников на передовой. Среди поколения бэби-бумеров 91% направят средства именно на помощь украинским военным. Искусственный интеллект меняет подход к шопингу. 23% респондентов выразили готовность использовать ИИ во время праздничного шопинга для поиска идей насчет подарков, скидок. Этот показатель снижается с увеличением возраста: от 41% у зуммеров до 13% среди людей поколения бэби-бумеров.

23% респондентов выразили готовность использовать ИИ во время праздничного шопинга для поиска идей насчет подарков, скидок. Этот показатель снижается с увеличением возраста: от 41% у зуммеров до 13% среди людей поколения бэби-бумеров. Рациональность в покупках. Украинские потребители готовы ждать доставку товара из-за границы, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку.

Украинские потребители готовы ждать доставку товара из-за границы, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку. Покупают украинское. 41% опрошенных во время рождественского и новогоднего шопинга планируют купить товары от украинских брендов и поставщиков.

41% опрошенных во время рождественского и новогоднего шопинга планируют купить товары от украинских брендов и поставщиков. Шопинг без переплат. 56% украинцев выбирают продавца, который предлагает возможность оплатить товары частями без дополнительных процентов.

«Несмотря на все вызовы, украинцы продолжают сохранять традиции и создавать праздничное настроение для себя и своих близких. Использование новых технологий, стремление поддерживать украинский бизнес и ориентация на рациональность в покупках — это свидетельствует об адаптации украинских потребителей к условиям войны и готовности сохранять праздничный дух в самые сложные времена», — заключает Александр Ямпольский.

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