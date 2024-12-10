Покупают украинское: 65% украинцев не планируют отказываться от праздничных покупок (исследование, инфографика) — Finance.ua

Покупают украинское: 65% украинцев не планируют отказываться от праздничных покупок (исследование, инфографика)
Несмотря на третий год полномасштабной войны, 65% респондентов не планируют отказываться от праздничных покупок. Это положительная тенденция, поскольку в прошлом году этот показатель составлял 59%, а в 2022-м — 61%.
Об этом говорится в исследовании deloitte, предоставленном finance.ua.
Какие же тенденции характерны для рождественско-новогоднего шопинга украинцев в 2024 году?
- Праздничное настроение не исчезает, а только крепнет. 65% опрошенных начнут рождественский и новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%.
- Новогодние расходы преобладают. 45% опрошенных потратят больше на празднование Нового года, чем Рождества. Для большей половины респондентов (57%) средний праздничный чек составит от 1000 до 5000 грн.
- Фокус на самом важном. 7 из 10 респондентов планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительную помощь, а 79% поддержат защитников на передовой. Среди поколения бэби-бумеров 91% направят средства именно на помощь украинским военным.
- Искусственный интеллект меняет подход к шопингу. 23% респондентов выразили готовность использовать ИИ во время праздничного шопинга для поиска идей насчет подарков, скидок. Этот показатель снижается с увеличением возраста: от 41% у зуммеров до 13% среди людей поколения бэби-бумеров.
- Рациональность в покупках. Украинские потребители готовы ждать доставку товара из-за границы, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку.
- Покупают украинское. 41% опрошенных во время рождественского и новогоднего шопинга планируют купить товары от украинских брендов и поставщиков.
- Шопинг без переплат. 56% украинцев выбирают продавца, который предлагает возможность оплатить товары частями без дополнительных процентов.
«Несмотря на все вызовы, украинцы продолжают сохранять традиции и создавать праздничное настроение для себя и своих близких. Использование новых технологий, стремление поддерживать украинский бизнес и ориентация на рациональность в покупках — это свидетельствует об адаптации украинских потребителей к условиям войны и готовности сохранять праздничный дух в самые сложные времена», — заключает Александр Ямпольский.
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