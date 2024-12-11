EasyPay отключил функцию возврата денег из-за злоупотреблений с «Зимова єПідтримка» — Finance.ua

EasyPay отключил функцию возврата денег из-за злоупотреблений с «Зимова єПідтримка» Сегодня 17:15 — Личные финансы

EasyPay отключил функцию возврата денег из-за злоупотреблений с «Зимова єПідтримка», freepik

Платежный сервис EasyPay прекратил предоставлять услугу «возврат денег» для абонентов Vodafone и lifecell из-за нецелевого использования средств, полученных по программе «Зимова єПідтримка».

Об этом в Фейсбуке сообщил гендиректор компании Алексей Авраменко.

«К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию „возврата денег“ для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть „особо умные“ украинцы, решившие таким образом исковеркать идею 1000 грн „Зимова єПідтримка“. Сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи», — отметил Авраменко.

По словам народного депутата из парламентской фракции «Голос» Ярослава Железняка, мошенники использовали простую схему: получали средства по программе, пополняли мобильный счет, а затем снимали деньги с телефона наличными.

Напомним, сегодня украинцы начали получать выплаты в рамках «Зимова єПідтримка». Программа предусматривает выплату 1000 гривен каждому украинцу для использования на определенные государством нужды. Деньги можно потратить на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг или на помощь ВСУ.

Укрінформ По материалам:

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