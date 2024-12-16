Apple планирует перенести производство техники из Китая — Finance.ua

Apple планирует перенести производство техники из Китая Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Apple планирует начать производство беспроводных наушников AirPods в Индии в начале следующего года, что станет значительным шагом в стремлении компании расширить производственные мощности за пределы Китая.

Что еще известно

Подразделение поставщика Foxconn Technology Group начнет сборку AirPods на новом заводе в штате Телангана, примерно в первом квартале следующего года, сообщили источники. По их словам, завод уже производит пробное производство, и после запуска производство будет быстро расширяться.

Таким образом, наушники станут вторым крупным продуктом Apple, производимым в Индии после iPhone. Компания активно расширяет свою производственную сеть в стране благодаря субсидиям правительства, квалифицированной рабочей силе и развитию технологических возможностей Индии.

Apple является крупнейшим в мире производителем беспроводных стереоустройств типа true wireless (TWS), в категорию которых входят наушники. По данным аналитической компании Canalys, во втором квартале 2024 года было продано 16,8 млн AirPods, что составляет 22% от всего рынка TWS-наушников.

Экспорт iPhone из Индии в первой половине 2024 года вырос на треть, достигнув почти $6 млрд. Большинство AirPods, которые будут производить в Индии в следующем году, вероятнее всего, также поступят на рынки за пределами этой страны, считают в Bloomberg.

itechua По материалам:

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