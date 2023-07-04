Apple работает над новыми AirPods Pro с функциями проверки слуха и измерения температуры — Bloomberg 04.07.2023, 01:22 — Технологии&Авто

Apple работает над новыми AirPods Pro с функциями проверки слуха и измерения температуры — Bloomberg

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в некоторых версиях беспроводных наушников AirPods будет новая функция контроля состояния здоровья пользователя через ушной канал. Они могут проверять наличие потенциальных проблем со слухом и определять температуру тела.

AirPods уже поддерживают аудиограммы — аудиопрофили, сообщающие AirPods, как оптимально настроить звук для каждого уха пользователя, чтобы улучшить восприятие.

Гурман говорит, что Apple намерена еще больше расширить возможности наушников и внедрить дополнительные возможности оценки состояния органов слуха. Дополнительно, компания изучает возможности позиционирования AirPods как слуховые аппараты.

Также Гурман утверждает, что будущие AirPods смогут измерять температуру через ушной канал. Расширение отслеживания температуры на AirPods может быть более точным и потенциально позволит сообщать владельцу, если он начинает болеть. Гурман не сказал, будет ли эта функция эксклюзивом для AirPods Pro, но это кажется вероятным.

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Однако обновленные AirPods Pro могут появиться не скоро, для них предусмотрен 3-летний цикл обновления, а предыдущую версию выпустили только в прошлом году. Гурман считает, что новые функции для здоровья появятся «через несколько месяцев или даже лет». Но в ближайшее время в беспроводных наушниках Apple ожидается появление разъема USB-C.

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