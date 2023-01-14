Apple представит гарнитуру смешанной реальности весной 2023 года — Bloomberg Сегодня 03:56 — Технологии&Авто

Apple представит гарнитуру смешанной реальности весной 2023 года — Bloomberg

Компания Apple готовится сделать анонс первой гарнитуры смешанной реальности своей разработки весной 2023 года.

Об этом заявил редактор Bloomberg Марк Гурман.

Предполагаемое название нового устройства — Reality Pro. По мнению Гурмана, после весеннего анонса подробности о функциях AR-гарнитуры будут представлены на ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC в июне. Осенью состоится официальный запуск устройства.

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Сообщается, что тестирование нового гаджета Apple уже ведется силами нескольких разработчиков ПО. Операционная система для гарнитуры получит название xrOS, утверждает Гурман.

Также сообщается, что выпуск нового устройства заставил Apple мобилизовать сразу несколько отделов разработки программного и аппаратного обеспечения, поэтому в 2023 году других прорывных технологий от компании ждать не приходится.

Portaltele По материалам:

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