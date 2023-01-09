Apple получила патент на ремешок Apple Watch следующего поколения — Finance.ua

Apple получила патент на ремешок Apple Watch следующего поколения Сегодня 02:43 — Технологии&Авто

Apple получила патент на ремешок Apple Watch следующего поколения

Бюро патентов и товарных знаков США официально выдало Apple еще один патент на ремешок Apple Watch по регулируемой системе ремешка Apple Watch. Очевидно, это текущий проект Apple, где исследуются разные подходы. В какой-то момент руководители Apple выберут одну или комбинацию своих запатентованных технологий и получат зеленый свет для окончательного дизайна.

Ремешок для часов с регулируемой посадкой

Выданный Apple патент в целом касается ремешков для часов и, в частности, ремешков для часов с регулируемой посадкой на запястье пользователя.

Во многих случаях обычные ремешки для часов могут задеть, зажать или стянуть волосы или кожу пользователя во время использования, если ремешок слишком тугой. В других случаях ремешки для часов могут скользить вдоль запястья пользователя, поворачиваться вокруг запястья пользователя или иным образом могут быть неудобными или надоесть пользователю, если ремешок слишком свободен. Эти проблемы могут усугубляться в периоды повышенной активности, например во время бега или занятий спортом. Кроме того, регулировка размера или посадки обычных ремешков для часов часто требует нескольких шагов, специальных инструментов и/или технического опыта.

В других случаях параметров размера, доступных пользователю, может оказаться недостаточно для получения должной посадки. В следующих примерах подгонка может быть другой и/или может восприниматься как другая, учитывая определенные окружающие (например, температура, влажность) или биологические условия (например, пот, воспаление). Как следствие, пользователи обычных наручных часов и/или устройств для отслеживания физической активности/здоровья могут выбрать приемлемую (хотя и не оптимально удобную) посадку, сохраняя узкие ремешки для устройств отслеживания фитнеса/здоровья и свободные ремешки для обычных наручных часов.

Однако некоторые электронные устройства (например, смарт-часы) могут быть многоцелевыми устройствами, например обеспечивая как отслеживание физической формы/здоровья, так и хронометраж. Соответственно, пользователь может предпочесть размер смарт-часов меняться в зависимости от использования. Например, пользователь может предпочесть более свободную посадку в режиме отсчета времени и более тесную в режиме отслеживания физической формы/здоровья.

Соответственно, может существовать текущая потребность в системах и способах динамичного регулирования посадки электронных носимых устройств. Некоторые варианты исполнения имеют форму способов регулирования носимого электронного устройства, закрепленного ремешком для пользователя. Функции ремешка могут автоматически регулировать натяжение ремешка без активного ввода пользователя. Например, натяжной элемент может быть снабжен возможностью менять посадку ремешка в ответ на тепло, излучаемое пользователем, который носит ремешок.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.