Apple повысила тарифы на ряд сервисов — Finance.ua

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Apple повысила тарифы на ряд сервисов

Личные финансы
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Apple повысила тарифы на ряд сервисов
Apple повысила тарифы на ряд сервисов
Американская компания Apple Inc. повысила стоимость подписки на сервис потокового видео Apple TV+ более чем на 40%, согласно данным на сайте компании.
Теперь подписка Apple TV+ стоит не $6,99, а $9,99 в месяц для ряда рынков, включая США и Великобританию. В октябре 2022 года компания повысила стоимость сервиса на $2.
Кроме того, повышены тарифы игрового сервиса Apple Arcade и новостного Apple News+ - с $4,99 до $6,99 и с $9,99 до $12,99 в месяц соответственно. По данным Variety, это первое повышение цен в данных категориях.
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Пакетная подписка Apple One, включающая целый ряд сервисов, также подорожала, хотя и не столь существенно в процентном выражении, как ее компоненты. В частности, тарифный план Premier теперь стоит $37,95, а не $32,95 в месяц.
Цена подписки на Apple Music не изменилась — $10,99 в месяц. Год назад она подорожала на $1.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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