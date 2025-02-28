Apple планирует выпустить новые часы — Finance.ua

Apple планирует выпустить новые часы
Apple активно работает над новыми умными часами. Речь идет об Apple Watch Ultra 3, сообщает Bloomberg.
Новые часы Apple планирует оснастить спутниковым подключением и наращивает работу функции измерения артериального давления.
Функция спутниковой связи позволит пользователям отправлять сообщения без мобильной связи или Wi-Fi.
Еще одна функция поможет пользователям измерять артериальное давление. К слову, эту функцию Apple планировала выпустить еще в прошлой версии Watch Ultra.
Таким образом, Apple хочет достичь своего плана усилить функции здоровья и безопасности на своих гаджетах.
Компания впервые запустила функцию спутниковой связи с iPhone 14 в 2022 году. Это позволило пользователям оставаться на связи с экстренными службами, когда они не работают.
Apple Watch Ultra станет первыми массовыми умными часами со спутниковыми возможностями.
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