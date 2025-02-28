Apple планирует выпустить новые часы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple планирует выпустить новые часы

Технологии&Авто
23
Apple планирует выпустить новые часы
Apple планирует выпустить новые часы
Apple активно работает над новыми умными часами. Речь идет об Apple Watch Ultra 3, сообщает Bloomberg.
Новые часы Apple планирует оснастить спутниковым подключением и наращивает работу функции измерения артериального давления.
Функция спутниковой связи позволит пользователям отправлять сообщения без мобильной связи или Wi-Fi.
Еще одна функция поможет пользователям измерять артериальное давление. К слову, эту функцию Apple планировала выпустить еще в прошлой версии Watch Ultra.
Читайте также
Таким образом, Apple хочет достичь своего плана усилить функции здоровья и безопасности на своих гаджетах.
Компания впервые запустила функцию спутниковой связи с iPhone 14 в 2022 году. Это позволило пользователям оставаться на связи с экстренными службами, когда они не работают.
Apple Watch Ultra станет первыми массовыми умными часами со спутниковыми возможностями.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.