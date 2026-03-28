Место для вашей рекламы

Apple планирует внедрить рекламу в приложении Apple Maps

Apple готовится ввести рекламные объявления в своем приложении Maps. По данным Bloomberg, компания рассматривает этот шаг как часть более широкой стратегии по увеличению доходов от сервисов.
По словам источников, пожелавших остаться неизвестными, поскольку эти планы являются конфиденциальными, система будет работать по принципу, похожему на Google Maps: бренды и заведения смогут соревноваться за рекламные места, связанные с поисковыми запросами пользователей.
Например, ресторан сможет приобрести показ в верхней части результатов по запросу «суши».
Сообщается, что реклама появится в Maps уже этим летом на iPhone и других устройствах Apple. Официальное объявление об изменениях может произойти уже в этом месяце, сообщают люди, знакомые с ситуацией.
По оценкам Emarketer, рекламное подразделение Apple в этом году может принести около $8,5 миллиарда, что станет дополнением к более чем $100 миллиардам ежегодных доходов от сервисов.
В настоящее время это направление обеспечивает более четверти общих продаж компании, тогда как десять лет назад его доля составила менее 10%.
Запуск рекламы в Maps может помочь компании компенсировать замедления в других сферах бизнеса, в частности на фоне давления регуляторов на модель App Store и изменений в поисковых технологиях, где традиционные сделки с Google могут оказаться под угрозой развития искусственного интеллекта.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
