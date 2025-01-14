Apple планирует создать iPhone Air — самую тонкую версию своих телефонов Сегодня 07:30 — Технологии&Авто

Apple планирует создать iPhone Air — самую тонкую версию своих телефонов

Компания Apple планирует осенью 2025 года выпустить iPhone 17 Air — самую тонкую версию из линейки iPhone. Новый телефон должен стать «тестовым полигоном для технологий будущего».

Об этом пишет Bloomberg.

Идея состоит в том, чтобы использовать навыки миниатюризации Apple и ее переход к новым типам кремния, чтобы создать самый тонкий iPhone. Модель будет примерно на 2 мм тоньше всех других телефонов от Apple.

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iPhone 17 Air также будет использовать первый собственный модем компании. Его кодовое название — Sinope. В первый раз он выйдет на новом iPhone SE весной.

Apple не рассчитывает, что iPhone Air станет самым продаваемым телефоном, но у него есть шанс быть той моделью, о которой больше всего будут говорить.

Компания считает стратегию Air проверенным победителем, учитывая ее успех с MacBook Air и iPad Air.

theБабель По материалам:

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