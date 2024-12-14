Apple планирует представить свой 5G-чип, который интегрируют в Mac — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple планирует представить свой 5G-чип, который интегрируют в Mac

Технологии&Авто
15
Apple планирует представить свой 5G-чип, который интегрируют в Mac
Apple планирует представить свой 5G-чип, который интегрируют в Mac
Компания Apple впервые рассматривает возможность установить в линейку Mac мобильную связь.
Об этом рассказал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Планы компании

В начале 2025 года Apple собирается представить свой 5G-чип, над которым компания работала несколько лет.
Читайте также
Этот модем появится в новом iPhone SE, базовой модели iPad и iPhone 17 Air, что позволит Apple протестировать технологию перед ее использованием на флагманских устройствах.
В течение следующих трех лет этот 5G-модем Apple будет внедряться в другие модели iPhone и iPad, а также может появиться на компьютерах Mac.

Как это будет работать

Благодаря 5G, Mac сможет подключаться к сотовой сети подобно iPhone или iPad с поддержкой 5G, без необходимости в Wi-Fi или мобильной точке доступа.
Читайте также
Первый модем Apple будет поддерживать скорость 5G до 6 ГГц, а версия второго поколения сможет работать с более быстрой технологией mmWave.
Apple стремится вытеснить Qualcomm с рынка своими чипами третьего поколения, которые будут обеспечивать лучшую производительность и функции искусственного интеллекта.
В перспективе Apple планирует полностью заменить модемные чипы Qualcomm на собственные разработки.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.