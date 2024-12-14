Apple планирует представить свой 5G-чип, который интегрируют в Mac — Finance.ua

Apple планирует представить свой 5G-чип, который интегрируют в Mac
Компания Apple впервые рассматривает возможность установить в линейку Mac мобильную связь.
Об этом рассказал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.
Планы компании
В начале 2025 года Apple собирается представить свой 5G-чип, над которым компания работала несколько лет.
Этот модем появится в новом iPhone SE, базовой модели iPad и iPhone 17 Air, что позволит Apple протестировать технологию перед ее использованием на флагманских устройствах.
В течение следующих трех лет этот 5G-модем Apple будет внедряться в другие модели iPhone и iPad, а также может появиться на компьютерах Mac.
Как это будет работать
Благодаря 5G, Mac сможет подключаться к сотовой сети подобно iPhone или iPad с поддержкой 5G, без необходимости в Wi-Fi или мобильной точке доступа.
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Первый модем Apple будет поддерживать скорость 5G до 6 ГГц, а версия второго поколения сможет работать с более быстрой технологией mmWave.
Apple стремится вытеснить Qualcomm с рынка своими чипами третьего поколения, которые будут обеспечивать лучшую производительность и функции искусственного интеллекта.
В перспективе Apple планирует полностью заменить модемные чипы Qualcomm на собственные разработки.
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