Apple планирует представить свой 5G-чип, который интегрируют в Mac — Finance.ua

Apple планирует представить свой 5G-чип, который интегрируют в Mac 14.12.2024, 01:10 — Технологии&Авто

Apple планирует представить свой 5G-чип, который интегрируют в Mac

Компания Apple впервые рассматривает возможность установить в линейку Mac мобильную связь.

Об этом рассказал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Планы компании

В начале 2025 года Apple собирается представить свой 5G-чип, над которым компания работала несколько лет.

Этот модем появится в новом iPhone SE, базовой модели iPad и iPhone 17 Air, что позволит Apple протестировать технологию перед ее использованием на флагманских устройствах.

В течение следующих трех лет этот 5G-модем Apple будет внедряться в другие модели iPhone и iPad, а также может появиться на компьютерах Mac.

Как это будет работать

Благодаря 5G, Mac сможет подключаться к сотовой сети подобно iPhone или iPad с поддержкой 5G, без необходимости в Wi-Fi или мобильной точке доступа.

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Первый модем Apple будет поддерживать скорость 5G до 6 ГГц, а версия второго поколения сможет работать с более быстрой технологией mmWave.

Apple стремится вытеснить Qualcomm с рынка своими чипами третьего поколения, которые будут обеспечивать лучшую производительность и функции искусственного интеллекта.

В перспективе Apple планирует полностью заменить модемные чипы Qualcomm на собственные разработки.

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