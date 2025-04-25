Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для американского рынка — FT — Finance.ua
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Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для американского рынка — FT

Технологии&Авто
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Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для американского рынка — FT
Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для американского рынка — FT
Американская компания Apple планирует перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию уже в следующем году.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух осведомленных в вопросе собеседников.
Цель компании — собирать в Индии все более 60 миллионов iPhone, которые ежегодно продаются в США, до конца 2026 года.
Такая цель означает удвоение производства iPhone в Индии после двух десятилетий, в течение которых Apple потратила значительные средства в Китае, чтобы создать первоклассную производственную линию.
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В последние годы Apple постоянно наращивает мощности в Индии с контрактными производителями Tata Electronics и Foxconn, хотя компания все еще собирает большинство своих смартфонов в Китае.
Сборка iPhone — это последний шаг в производственном процессе, объединяющем сотни компонентов, в котором Apple все еще сильно зависит от китайских поставщиков.
По данным исследовательской компании International Data Corporation, в 2024 году на США приходилось около 28% из 232,1 миллиона мировых поставок iPhone от Apple.
Компании понадобится еще больше увеличить мощности в Индии для выполнения всех заказов США из этой страны.
В прошлом году, когда производитель iPhone стремился увеличить производство из Индии, Foxconn и Tata начали импортировать предварительно собранные наборы компонентов из Китая.
По материалам:
Укрінформ
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