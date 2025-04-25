Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для американского рынка — FT Сегодня 22:39 — Технологии&Авто

Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone для американского рынка — FT

Американская компания Apple планирует перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию уже в следующем году.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух осведомленных в вопросе собеседников.

Цель компании — собирать в Индии все более 60 миллионов iPhone, которые ежегодно продаются в США, до конца 2026 года.

Такая цель означает удвоение производства iPhone в Индии после двух десятилетий, в течение которых Apple потратила значительные средства в Китае, чтобы создать первоклассную производственную линию.

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В последние годы Apple постоянно наращивает мощности в Индии с контрактными производителями Tata Electronics и Foxconn, хотя компания все еще собирает большинство своих смартфонов в Китае.

Сборка iPhone — это последний шаг в производственном процессе, объединяющем сотни компонентов, в котором Apple все еще сильно зависит от китайских поставщиков.

По данным исследовательской компании International Data Corporation, в 2024 году на США приходилось около 28% из 232,1 миллиона мировых поставок iPhone от Apple.

Компании понадобится еще больше увеличить мощности в Индии для выполнения всех заказов США из этой страны.

В прошлом году, когда производитель iPhone стремился увеличить производство из Индии, Foxconn и Tata начали импортировать предварительно собранные наборы компонентов из Китая.

Укрінформ По материалам:

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