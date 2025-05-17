Apple планирует добавить ИИ-поиск в Safari — Finance.ua

Apple планирует добавить ИИ-поиск в Safari
Apple рассматривает возможность добавить поиск на основе искусственного интеллекта от OpenAI, Perplexity и Anthropic в Safari. Эдди Кью, старший вице-президент Apple по услугам считает, что ИИ-поиск вытеснит стандартные поисковые системы.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Кью сделал это заявление во время дачи показаний в иске Министерства юстиции США против Google.
Суть иска заключается в сделке двух компаний на сумму около $20 млрд, что делает Google поисковой системой по умолчанию в Safari.
Кью отмечает, что поиск на основе искусственного интеллекта не будет включен по умолчанию, но в конце концов появится в браузере. Он также отметил, что компания уже вела переговоры по Perplexity.
В настоящее время компания предлагает своим клиентам интеграцию ChatGPT от OpenAI в Siri и до конца года может расширить свои предложения Gemini от Google.
Несмотря на это, он убежден, что Google должна оставаться поисковой системой по умолчанию в Safari. Главным аргументом для этого есть программа распределения доходов от сделки.
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