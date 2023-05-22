Apple ограничила сотрудникам доступ к ChatGPT — Finance.ua

Apple ограничила сотрудникам доступ к ChatGPT 22.05.2023, 00:14 — Технологии&Авто

Apple ограничила сотрудникам доступ к ChatGPT

Вслед за южнокорейской компанией Samsung, чьи секретные данные стали публичными по неосторожности сотрудников, американская Apple запрещает использование ChatGPT и других генеративных ИИ на рабочем месте, пишет The Wall Street Journal

Почему компании «банят» ChatGPT

Запрет появился сразу после того, как официальное приложение ChatGPT появилось для iPhone. Руководство компании Apple разослало сотрудникам служебную записку, в которой говорится о запрете на использование генеративных ИИ для работы.

Как известно, чатбот ChatGPT стал мегапопулярным благодаря тому, что он отвечает на запросы пользователей и может помочь как в самых простых, так и в сложных задачах. Он автоматизирует рутинную работу, освобождая время на что-то другое. Поэтому многие пользуются им везде, где только можно. Однако Apple не хочет, чтобы ее сотрудники применяли такие инструменты, поскольку они несут определенные угрозы.

Журналисты The Wall Street Journal смогли ознакомиться с документом Apple. Как оказалось, производитель iPhone обеспокоен тем, что подобные АІ-платформы собирают конфиденциальные данные пользователей и помнят все введенные запросы и полученные ответы. В дополнение к ChatGPT Apple также запретила работникам использовать инструменты Copilot, принадлежащие Microsoft, пока находящийся на этапе ограниченного тестирования. С помощью Copilot разработчики могут автоматизировать процесс написания кода.

Стоит отметить, что Apple — не единственная компания, запретившая использование ChatGPT и других генеративных ИИ своим сотрудникам. JPMorgan Chase и Verizon также ограничили использование таких платформ.

WSJ отмечает, что команда инженеров Apple активно работает над своей моделью искусственного интеллекта. Проект возглавляет Джон Джаннандреа, переманенный из Google в 2018 году. По всей вероятности, о нем нам расскажут уже 5 июня на конференции для разработчиков WWDC 2023.

Телеканал 24 По материалам:

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