Основатель ChatGPT будет платить пользователям криптовалюту только за то, что они - люди — Finance.ua

Основатель ChatGPT будет платить пользователям криптовалюту только за то, что они - люди Сегодня 21:36 — Технологии&Авто

Основатель ChatGPT будет платить пользователям криптовалюту только за то, что они - люди

Генеральный директор OpenAI, компании-разработчика самого популярного чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман удивил сообщество новыми планами по работе своего криптовалютного проекта Worldcoin. Альтман будет платить пользователям криптовалюту только за то, что они люди.

Основатель Worldcoin хочет раздать свою криптовалюту всем жителям планеты, но для этого пользователям необходимо пройти специальную процедуру верификации. Пользователи должны посмотреть в гигантский шар, сканирующий радужную оболочку глаза. Поскольку радужки глаз уникальны, как отпечатки пальцев, сканирование радужки позволяет создать уникальный цифровой идентификатор (World ID) на блокчейне и исключить использование ботов или регистрацию нескольких аккаунтов.

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За каждого верифицированного пользователя оператор будет получать вознаграждение в Worldcoin или фиатной валюте. Пользователь получит бесплатный доступ к Worldcoin после сканирования своего глаза.

Альтман объяснил, что хочет предоставить всем людям универсальный базовый доход, который может компенсировать потерю рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта. Таким образом он пытается решить проблему, которую сам и создал — искусственный интеллект от OpenAI уже нанимают на работу вместо людей.

Как реагирует общество

Однако планы отца ChatGPT вызывают критику и недоверие у многих пользователей. Люди считают, что сканирование радужки глаза нарушает конфиденциальность и безопасность, создает риск злоупотребления данными и ставит под угрозу здоровье. Впрочем, на сайте компании утверждается, что Worldcoin не будет сохранять сканы радужки глаза и что устройство не навредит глазам пользователей.

noworries По материалам:

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