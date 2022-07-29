Apple начала продажи восстановленных iPhone 12 mini — Finance.ua

Apple начала продажи восстановленных iPhone 12 mini Сегодня 23:13 — Технологии&Авто

Apple начала продажи восстановленных iPhone 12 mini

Компания Apple давно продает официально сертифицированные восстановленные смартфоны и другую технику.

На этой неделе Apple впервые предложила на своем официальном сайте восстановленные iPhone 12 mini, выпущенные в октябре 2020 года.

Сейчас на официальном сайте предлагается только одна версия iPhone 12 mini в черном цвете, которая оснащена 128 ГБ флешпамятью. Устройство доступно по цене 579 долларов. Для сравнения, новый iPhone 12 mini, продающийся сейчас на официальном сайте Apple, стоит 649 долларов.

Согласно официальному заявлению Apple, все сертифицированные восстановленные iPhone оснащены новым корпусом и аккумулятором, со всеми инструкциями и кабелем для передачи данных с разъемами USB-C и Lightning. Они получают стандартное годовое гарантийное обслуживание Apple, покупатели могут воспользоваться расширенным гарантийным обслуживанием AppleCare+.

Apple обещает, что все официально восстановленные смартфоны тщательно протестированы, очищены и практически не отличаются от новых телефонов.

Portaltele По материалам:

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