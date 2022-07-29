Apple начала продажи восстановленных iPhone 12 mini — Finance.ua
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Apple начала продажи восстановленных iPhone 12 mini

Технологии&Авто
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Apple начала продажи восстановленных iPhone 12 mini
Apple начала продажи восстановленных iPhone 12 mini
Компания Apple давно продает официально сертифицированные восстановленные смартфоны и другую технику.
На этой неделе Apple впервые предложила на своем официальном сайте восстановленные iPhone 12 mini, выпущенные в октябре 2020 года.
Сейчас на официальном сайте предлагается только одна версия iPhone 12 mini в черном цвете, которая оснащена 128 ГБ флешпамятью. Устройство доступно по цене 579 долларов. Для сравнения, новый iPhone 12 mini, продающийся сейчас на официальном сайте Apple, стоит 649 долларов.
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Согласно официальному заявлению Apple, все сертифицированные восстановленные iPhone оснащены новым корпусом и аккумулятором, со всеми инструкциями и кабелем для передачи данных с разъемами USB-C и Lightning. Они получают стандартное годовое гарантийное обслуживание Apple, покупатели могут воспользоваться расширенным гарантийным обслуживанием AppleCare+.
Apple обещает, что все официально восстановленные смартфоны тщательно протестированы, очищены и практически не отличаются от новых телефонов.
По материалам:
Portaltele
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