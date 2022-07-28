Названы устройства Apple, которые перейдут на USB-C — Finance.ua
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Названы устройства Apple, которые перейдут на USB-C

Фондовый рынок
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В последние годы Apple переводит многие свои устройства на USB-C. Этот разъем используется в MacBook Air, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, Studio Display, Pro Display XDR и других устройствах. Сообщается, что, по крайней мере, пять других продуктов и аксессуаров Apple также перейдут на USB-C в будущем.
По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, в то время как iPhone 14 будет использовать разъем Lightning, по крайней мере, одна новая модель iPhone 15 будет оснащена портом USB-C. Марк Гурман из Bloomberg подтверждает, что Apple действительно тестирует прототипы моделей iPhone с портами USB-C. Такой смартфон выйдет в следующем году.
Также Марк Гурман добавил, что Apple планирует обновить свой бюджетный iPad начального уровня, добавив к нему разъем USB-C. Apple может выпустить iPad 10 поколения уже в сентябре. Выпуск iPad 10 поколения завершит переход Apple на USB-C для всей линейки iPad через четыре года.
Как только iPhone перейдет на USB-C, Куо ожидает, что в ближайшем будущем другие аксессуары Apple тоже перейдут на USB-C, включая футляры для зарядки AirPods. Также новый разъем получит портативный аккумулятор MagSafe для iPhone 12 и более новый.
Наконец, Минг-Чи Куо ожидает, что Apple Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse для Mac будут использовать порты USB-C в будущем. Все три аксессуара сейчас оснащены разъемом Lightning для подзарядки.
По материалам:
Portaltele
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