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Apple готовит сенсорные MacBook и новый тонкий дизайн

Технологии&Авто
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MacBook Ultra может стать первым ноутбуком Apple с сенсорным экраном
MacBook Ultra может стать первым ноутбуком Apple с сенсорным экраном
Apple работает над одним из самых больших обновлений своей линейки профессиональных ноутбуков. Речь идет о новом MacBook Ultra, который, по информации инсайдеров, может получить несколько существенных изменений: сенсорный дисплей, современные OLED-панели и полностью переделанный более тонкий корпус.
Об этом пишет NotebookCheck.

Что узнали инсайдеры

По данным инсайдеров, Samsung планирует начать поставки новых дисплейных панелей для Apple уже в июле. Это позволит запустить производство MacBook Ultra в третьем квартале 2026 года — вероятно, вместе с презентацией iPhone 18 Pro и других новинок.
Также ожидается незначительное увеличение диагоналей экранов благодаря уменьшению рамок: модель на 14 дюймов получит 14,3 дюйма, а версия на 16 дюймов — 16,3 дюйма.
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Одним из ключевых новшеств станет сенсорный дисплей — впервые в истории MacBook пользователи смогут управлять ноутбуком прикосновениями.
Кроме того, Apple планирует отказаться от привычного «выреза» в верхней части экрана. Его заменит Dynamic Island — элемент, который уже используется в iPhone для камеры и датчиков.
Чтобы сделать устройство тоньше и легче без потери автономности, компания перейдет на гибридные OLED-панели с более энергоэффективной структурой. Работать новые MacBook Ultra будут на процессорах нового поколения M6 Pro и M6 Max.
По материалам:
РБК-Україна
AppleТехнологии
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