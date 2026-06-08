Apple готовит сенсорные MacBook и новый тонкий дизайн Сегодня 03:32 — Технологии&Авто

MacBook Ultra может стать первым ноутбуком Apple с сенсорным экраном

Apple работает над одним из самых больших обновлений своей линейки профессиональных ноутбуков. Речь идет о новом MacBook Ultra, который, по информации инсайдеров, может получить несколько существенных изменений: сенсорный дисплей, современные OLED-панели и полностью переделанный более тонкий корпус.

Об этом пишет NotebookCheck

Что узнали инсайдеры

По данным инсайдеров, Samsung планирует начать поставки новых дисплейных панелей для Apple уже в июле. Это позволит запустить производство MacBook Ultra в третьем квартале 2026 года — вероятно, вместе с презентацией iPhone 18 Pro и других новинок.

Также ожидается незначительное увеличение диагоналей экранов благодаря уменьшению рамок: модель на 14 дюймов получит 14,3 дюйма, а версия на 16 дюймов — 16,3 дюйма.

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Одним из ключевых новшеств станет сенсорный дисплей — впервые в истории MacBook пользователи смогут управлять ноутбуком прикосновениями.

Кроме того, Apple планирует отказаться от привычного «выреза» в верхней части экрана. Его заменит Dynamic Island — элемент, который уже используется в iPhone для камеры и датчиков.

Чтобы сделать устройство тоньше и легче без потери автономности, компания перейдет на гибридные OLED-панели с более энергоэффективной структурой. Работать новые MacBook Ultra будут на процессорах нового поколения M 6 Pro и M 6 Max.

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