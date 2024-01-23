Апелляционный суд уменьшил залог бизнесмену Мазепе до 21 миллиона — Finance.ua

Апелляционный суд уменьшил залог бизнесмену Мазепе до 21 миллиона Сегодня 18:20

Апелляционный суд уменьшил залог бизнесмену Мазепе до 21 миллиона, Фото: РБК-Україна

Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения жалобы защиты директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы оставил его под стражей, но уменьшил размер залога с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен.

Об этом сообщает Общественное.

Мазепу не успели доставить на судебное заседание, и он принимал участие в рассмотрении судом жалобы его защиты по видеосвязи.

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«Постановить новое определение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с правом внесения залога в размере 21 миллиона гривен. В заявлении о взятии на поруки отказать», — объявил судья по итогу рассмотрения жалобы.

Во время судебного заседания адвокат бизнесмена Тарас Пошиванюк приложил 10 писем о взятии Мазепы на поруки. Среди поручителей — народный депутат Андрей Герус.

В то же время прокурор Евгений Слёта требовал отменить определение суда первой инстанции в части залога и назначить новую альтернативу в размере 700 миллионов гривен.

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Как сообщалось, сотрудники Госбюро расследований 18 января задержали бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинско-польскую границу. По данным ГБР, он является организатором схемы противоправного завладения землями.

В ведомстве также проинформировали, что задержали еще троих подельников Мазепы, в частности «брата организатора схемы».

19 января Печерский районный суд Киева избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения залога 349 миллионов 700 тысяч гривен.

Укрінформ По материалам:

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