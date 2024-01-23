Апелляционный суд уменьшил залог бизнесмену Мазепе до 21 миллиона — Finance.ua

Апелляционный суд уменьшил залог бизнесмену Мазепе до 21 миллиона
Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения жалобы защиты директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы оставил его под стражей, но уменьшил размер залога с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен.
Об этом сообщает Общественное.
Мазепу не успели доставить на судебное заседание, и он принимал участие в рассмотрении судом жалобы его защиты по видеосвязи.
«Постановить новое определение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с правом внесения залога в размере 21 миллиона гривен. В заявлении о взятии на поруки отказать», — объявил судья по итогу рассмотрения жалобы.
Во время судебного заседания адвокат бизнесмена Тарас Пошиванюк приложил 10 писем о взятии Мазепы на поруки. Среди поручителей — народный депутат Андрей Герус.
В то же время прокурор Евгений Слёта требовал отменить определение суда первой инстанции в части залога и назначить новую альтернативу в размере 700 миллионов гривен.
Как сообщалось, сотрудники Госбюро расследований 18 января задержали бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинско-польскую границу. По данным ГБР, он является организатором схемы противоправного завладения землями.
В ведомстве также проинформировали, что задержали еще троих подельников Мазепы, в частности «брата организатора схемы».
19 января Печерский районный суд Киева избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения залога 349 миллионов 700 тысяч гривен.
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