Апелляционный суд уменьшил залог бизнесмену Мазепе до 21 миллиона — Finance.ua
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Апелляционный суд уменьшил залог бизнесмену Мазепе до 21 миллиона

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Апелляционный суд уменьшил залог бизнесмену Мазепе до 21 миллиона
Апелляционный суд уменьшил залог бизнесмену Мазепе до 21 миллиона, Фото: РБК-Україна
Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения жалобы защиты директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы оставил его под стражей, но уменьшил размер залога с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен.
Об этом сообщает Общественное.
Мазепу не успели доставить на судебное заседание, и он принимал участие в рассмотрении судом жалобы его защиты по видеосвязи.
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«Постановить новое определение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с правом внесения залога в размере 21 миллиона гривен. В заявлении о взятии на поруки отказать», — объявил судья по итогу рассмотрения жалобы.
Во время судебного заседания адвокат бизнесмена Тарас Пошиванюк приложил 10 писем о взятии Мазепы на поруки. Среди поручителей — народный депутат Андрей Герус.
В то же время прокурор Евгений Слёта требовал отменить определение суда первой инстанции в части залога и назначить новую альтернативу в размере 700 миллионов гривен.
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Как сообщалось, сотрудники Госбюро расследований 18 января задержали бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинско-польскую границу. По данным ГБР, он является организатором схемы противоправного завладения землями.
В ведомстве также проинформировали, что задержали еще троих подельников Мазепы, в частности «брата организатора схемы».
19 января Печерский районный суд Киева избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения залога 349 миллионов 700 тысяч гривен.
По материалам:
Укрінформ
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