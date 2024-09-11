Апелляционный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам — Finance.ua

Апелляционный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Апелляционный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам, закрыв производство по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Об этом говорится в сообщении банка.

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До национализации банка Коломойскому принадлежало 41,7% акций банка, а компании Triantal — 16,6%.

Таким образом, суд подтвердил правомерность действий суда первой инстанции по закрытию производства по делу на основании Закона 590-IX «О системе гарантирования вкладов».

Напомним, 27 ноября 2023 года Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого экс-владельца банка — Г. Боголюбова.

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15 ноября 2023 г. Шестой апелляционный административный суд по делу по иску И. Коломойского подтвердил невозможность отмены решений и договоров, принятых в процессе национализации ПриватБанка.

Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.

Переход ПриватБанка в собственность государства состоялся в соответствии со статьей 411 Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Государство потратило на докапитализацию ПриватБанка более 155 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

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