Апелляционный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам — Finance.ua

Апелляционный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам
Северный апелляционный хозяйственный суд Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам, закрыв производство по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Об этом говорится в сообщении банка.
До национализации банка Коломойскому принадлежало 41,7% акций банка, а компании Triantal — 16,6%.
Таким образом, суд подтвердил правомерность действий суда первой инстанции по закрытию производства по делу на основании Закона 590-IX «О системе гарантирования вкладов».
Напомним, 27 ноября 2023 года Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого экс-владельца банка — Г. Боголюбова.
15 ноября 2023 г. Шестой апелляционный административный суд по делу по иску И. Коломойского подтвердил невозможность отмены решений и договоров, принятых в процессе национализации ПриватБанка.
Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.
Переход ПриватБанка в собственность государства состоялся в соответствии со статьей 411 Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Государство потратило на докапитализацию ПриватБанка более 155 млрд гривен.
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