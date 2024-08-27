Антикризисное и временное решение: глава НБУ о введении лимитов на карточные переводы — Finance.ua

Антикризисное и временное решение: глава НБУ о введении лимитов на карточные переводы
Решение об ограничении переводов физических лиц с карты на карту 150 тыс. грн в месяц является антикризисным и временным.
Так прокомментировал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Фейсбуке решение о введении лимитов карточных переводов.
«Решение по лимитам является антикризисным и временным», — подчеркнул Пышный.
Он также отметил, что финальное решение отличается от предварительно анонсированного в мае.
«Мы ощутимо увеличили предельную сумму переводов и отказались от лимита на количество сделок», — пояснил глава НБУ.
Пышный отметил, что подавляющее большинство граждан не почувствует никаких изменений, поскольку, по данным НБУ, 98% клиентов ежемесячно совершают переводы, не превышающие указанную сумму.
По его словам, доступной и без лимитов остается возможность совершить перевод по реквизитам IBAN.
«Если даже лимит в 150 000 грн будет исчерпан, вы всегда можете воспользоваться этой опцией», — объяснил Пышный.
Глава Нацбанка отметил, что проблематика использования схемы с «дропами» масштабная и требует комплексного решения.
«Мы видим, как нужно действовать. Но эта работа требует времени. Поэтому, прежде чем будут финализированы все необходимые решения и изменения, нужно максимально минимизировать деятельность дропов», — отметил он.
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