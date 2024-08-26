Дистанционное открытие счета в банке: что нужно знать — Finance.ua

Дистанционное открытие счета в банке: что нужно знать
Cовременный банкинг предоставляет возможность открытия банковского счета дистанционно, без личного визита в банковское отделение.
Об этом сообщает Финкульт.
Удаленно процесс открытия счета не выходя из дома или офиса требует гораздо меньше времени, ведь все необходимые действия выполняются в онлайн-режиме.
Процесс дистанционного открытия счета в каждом банке имеет свой алгоритм, но, как правило, состоит из следующих этапов:
- 1. Подача заявки онлайн через веб-сайт или мобильное приложение банка.
Клиент заполняет необходимую информацию о себе: персональные данные, контактную информацию.
- 2. Идентификация и верификация личности клиента.
Идентификация — это процедура подтверждения личности для открытия банковского счета. Осуществляется она путем предоставления человеком информации о себе и биометрических данных, что позволяет установить личность обращающегося за соответствующей услугой.
Подтверждение личности клиента может происходить путем загрузки фотографий документов, некоторые банки могут требовать прохождения видеоидентификации или другой биометрической проверки, например с помощью сканирования лица.
Некоторые банки предлагают дистанционно пройти процедуру идентификации с помощью приложения «Дія».
Для этого потенциальному клиенту необходимо установить на смартфон банковское онлайн приложение и зарегистрироваться с помощью цифровых документов в приложении «Дія».
Верификация — это процедура установления достоверности данных и документов, предоставляемых лицом для открытия банковского счета. В банковской деятельности верификация критически важна для предотвращения мошенничества.
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Процедура верификации позволяет банку удостовериться, что клиент является именно тем лицом, за кого себя выдает, и гарантирует, что все данные о клиенте актуальны и достоверны.
- 3. Активация счета.
После успешного прохождения идентификации и верификации клиент получает доступ к своему новому банковскому счету.
Дистанционное открытие счета и процедура верификации являются неотъемлемой составляющей современного банкинга, что позволяет клиентам получать банковские услуги быстро и удобно, одновременно обеспечивая необходимый уровень безопасности.
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