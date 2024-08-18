Что делать, если ваша карта заблокирована: как восстановить доступ — Finance.ua

Что делать, если ваша карта заблокирована: как восстановить доступ Сегодня 12:09 — Личные финансы

Что делать, если ваша карта заблокирована: как восстановить доступ

Карта может быть заблокирована по разным причинам, таким как истечение ее срока действия или при необходимости блокировки из-за потери или подозрения на мошенничество. Кроме того, карта автоматически блокируется, если три раза ввести неверный PIN-код в банкомате.

Об этом пишет Финкульт.

Как решить проблему

Разблокировать карту можно, воспользовавшись онлайн-банкингом, позвонив в банк или банковское отделение.

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Если вы выбрали первый способ, вам нужно действовать по алгоритму вашего банковского приложения.

Если вы позвонили на горячую линию банка и сообщили о блокировке карты по запросу оператора, назовите свое полное имя, номер карты и другую необходимую информацию для идентификации.

Узнайте причину блокировки. Банк проинформирует вас о том, почему была заблокирована ваша карта.

Это может быть по подозрению в несанкционированном использовании, штрафные санкции и т. д.

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Банк также блокирует кредитную карту, если имеется задолженность по кредиту или в случае непогашенной задолженности по отношению к третьим лицам, когда карта блокируется по требованию судебного исполнителя.

Если карта заблокирована по причине непогашения задолженности в срок, то в первую очередь нужно погасить задолженность.

Если блокировка произошла из-за подозрения в мошенничестве, выясните ситуацию и предоставьте банку необходимую информацию.

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Важно действовать как можно быстрее, чтобы минимизировать неудобства, связанные с заблокированной картой. Сотрудничайте с банком, будьте готовы предоставить необходимую информацию и следуйте рекомендациям специалистов, чтобы быстро и безопасно восстановить доступ к вашей заблокированной карте.

Напомним, два крупнейших украинских эмитента платежных карт ПриватБанк и Универсал Банк (mono) (оба — Киев) за первое полугодие 2024 года закрыли 80 тыс. карт, которые используются для мошеннической схемы «дропами» (от англ. to drop — бросать).

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