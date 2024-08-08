Как проверяют переводы с карт украинцев — Finance.ua

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Как проверяют переводы с карт украинцев

Финтех и Карты
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Как проверяют переводы с карт украинцев
Как проверяют переводы с карт украинцев
В Украине банки пристально изучают все банковские операции клиентов. Во время финансового мониторинга учитывают не только то, типична ли для клиента операция, а также место работы и другую информацию о клиенте.
Об этом рассказала Марина Павленко, ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка, передает Oboz.ua.
По ее словам, банки изучают нетипичную активность клиентов (например, резкое увеличение (в разы) количества карточных расчетов в отдельные дни), увеличение объемов финансовых операций, не подкрепленных официальными документами.
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Также банки осуществляют анализ соответствия операций с имеющимися данными о клиенте (его место работы, источник доходов и т. п.) и изучают интернет-ресурсы, на которых клиент покупает товары, оплачивает услуги или же из которых он получает средства.
«Большинство клиентов, пользующихся банковской услугой по p2p-переводам, обычно совершают небольшое количество операций на незначительные суммы. Поэтому чрезмерная/повышенная активность с их стороны всегда тщательно анализируется. Ведь опосредованно банк может быть „втянутым“ или же стать соучастником возможных противоправных действий. Репутация финучреждения приобретается годами, которую можно потерять только из-за одного, но громкого скандала», — подчеркнула Павленко.
Она отметила, что во избежание недоразумений между клиентом и банком важна эффективность «коммуникационной цепочки»: с одной стороны, банк создает специальные консультационные подразделения, которые должны предоставлять клиентам исчерпывающую и всеобъемлющую информацию по его запросу. А с другой — такая коммуникация предполагает встречное «движение» — своевременную реакцию клиента на запросы банка, предоставление клиентом дополнительной информации и документов, которые станут основанием для желаемых операций без помех.
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Специалист отметила важность соблюдения «гигиены клиента». В первую очередь ни в коем случае не стоит соглашаться на предложения «легкого заработка» за перевод средств. Все, что нужно, чтобы якобы «заработать» — это открыть новый банковский счет или передать свой старый счет, включая реквизиты и доступ к интернет-банкингу в использование третьим лицам. За это предлагают разовое вознаграждение или проценты от суммы проведенных платежей.
«Продав» свои данные за относительно незначительные деньги, клиент подвергает себя большим проблемам. Ведь регулятор планирует создать специальные централизованные реестры, в которые будут вноситься данные лиц, привлеченных к таким или подобным «схемам». Этими данными будут пользоваться все участники банковского и финансового рынков.
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По материалам:
Обозреватель
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