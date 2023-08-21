Антикоррупционный эффект от цифровых инструментов превысил 16 млрд грн за два года — Федоров — Finance.ua
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Антикоррупционный эффект от цифровых инструментов превысил 16 млрд грн за два года — Федоров

Казна и Политика
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Антикоррупционный эффект от цифровых инструментов превысил 16 млрд грн за два года — Федоров
Антикоррупционный эффект от цифровых инструментов превысил 16 млрд грн за два года — Федоров
За два года антикоррупционный эффект от инструментов цифровизации составил 16,3 млрд грн.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время заседания Межведомственной рабочей группы по антикоррупционным цифровым инструментам.
«Цифровизация является одним из самых эффективных инструментов борьбы с коррупцией. Только за два года реальный антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составляет 16,3 млрд грн. Потенциальный — 48 млрд грн», — отметил министр.
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В Минцифры подчеркнули, что цель межведомственной группы — диджитализировать сервисы и разрушить коррупционные схемы. Уже удалось ввести eCase Management System — сервис, сокращающий время досудебного расследования.
Также добавили возможность вносить в Единый госреестр физических и юридических лиц дополнительную информацию, например, о недостоверности относительно конечного бенефициарного собственника или структуры собственности юрлица.
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«Наша задача — за 3 последующих года запустить 63 цифровых продукта. Они будут касаться почти большинства украинцев. Только до конца этого года планируем реализовать 14 инновационных решений. На очереди — электронный суд, цифровые реестры и системы, больше услуг в приложении и на портале Дія» , — добавил Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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