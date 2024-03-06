Anthropic представила новый передовой чат-бот Claude для конкуренции с OpenAI и Google — Finance.ua
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Anthropic представила новый передовой чат-бот Claude для конкуренции с OpenAI и Google

Технологии&Авто
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Anthropic представила новый передовой чат-бот Claude для конкуренции с OpenAI и Google
Anthropic представила новый передовой чат-бот Claude для конкуренции с OpenAI и Google
Стартап искусственного интеллекта Anthropic, получивший инвестиции от Google и Amazon, в понедельник представил новую версию своего чата Claude 3.
Об этом сообщает Reuters.
В Anthropic заявили, что самый мощный в линейке чатбот Claude 3 Opus превосходит конкурентов ChatGPT 4 от OpenAI и Gemini 1.0 Ultra от Google.
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Там добавили, что новый чат-бот будет первым «мультимодальным» пакетом искусственного интеллекта, то есть сможет выполнять такие задачи, как ответ на текстовые запросы и анализ изображений или диаграмм. В то же время генерировать новые изображения Claude 3 не может, пользователям будет доступна только функция их анализа.
По словам директора Anthropic Даниэлы Амодей, новый чатбот подойдет для пользователей, если им нужно выполнение «наиболее когнитивно сложных задач», например, точное выполнение сложного финансового анализа.
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За каждый миллион фрагментов данных, выданных чатом Claude 3 Opus, пользователи должны заплатить 15 долларов США. Скачать чат от Anthropic можно на облачных платформах Amazon и Google. Стартап планирует продавать доступ к Claude 3 в 159 странах.
По материалам:
Укрінформ
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