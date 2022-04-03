Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат, воюющих против Украины — Finance.ua
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Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат, воюющих против Украины

Сегодня 15:30Финтех и Карты
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Международная группа хакеров Anonymous слила персональные данные 120 тысяч российских военных. Все они принимают участие в военной агрессии против Украины.
Об этом сообщает Anonymous в Twitter.
«Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом», — подчеркнули хакеры в сообщении.
Стоит отметить, что хакеры Anonymous не раз взламывали сайты российских стратегических объектов, министерств и СМИ.
Ранее Anonymous заявили, что хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у благотворительного крыла русской православной церкви, и опубликовали примерно 57 500 электронных писем через DDoSecrets.
По материалам: РБК-Україна
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