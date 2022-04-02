Хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у РПЦ – Anonymous — Finance.ua
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Хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у РПЦ – Anonymous

Вчора 09:47Фінтех і Картки
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У мережі Anonymous заявили, що хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у благодійного крила російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через DDoSecrets.
Про це повідомляється у Twitter Anonymous TV.
Через характер даних наразі вони пропонуються лише журналістам та дослідникам.
Нагадаємо, 1 квітня Anonymous здійснював витоки цілий день: Липецький механічний завод, що виробляє зенітну техніки та танків для рф, втратив 25 Гб даних. З російської юридичної фірми Capital Legal Services пішло близько 200 000 електронних листів.
Група «NB65» зламала й випустила понад 150 000 електронних листів, 8 200 файлів і кілька сотень гігабайт баз даних від державної компанії «Мосекспертиза», створеної Московською торгово-промисловою палатою.
Напередодні, 31 березня, Anonymous зламали та випустили 62 000 електронних листів від Marathon Group, російської інвестиційної компанії, що належить олігарху Олександру Винокурову і зараз перебуває під санкціями ЄС. Вінокуров також є зятем міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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