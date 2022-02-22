Аналитики спрогнозировали, что повлияет на курс гривны в ближайшее время — Finance.ua
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Аналитики спрогнозировали, что повлияет на курс гривны в ближайшее время

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Аналитики спрогнозировали, что повлияет на курс гривны в ближайшее времяАналитики спрогнозировали, что повлияет на курс гривны в ближайшее время
На курс гривны, кроме эскалации со стороны РФ, сейчас влияет уплата квартальных налогов и активность импортеров.
Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.
«Уплата налогов может добавить предложения на валютном рынке, но негативные ожидания эскалации Россией военного конфликта будут добавлять нервозности и не будут способствовать укреплению курса гривны. Может увеличиться спрос на валюту для финансирования импорта газа и других товаров, поскольку импортеры могут увеличить покупки, воспользовавшись временной стабилизацией курса», — говорят аналитики компании.
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В ICU отмечают, что на прошлой неделе курс гривны ослабел на 1,2%, до 28,41 грн/долл., а с начала года ослабление национальной валюты составляет 4,1%. При этом Нацбанк за неделю продал из резервов 503 млн долл., но в кратковременные периоды, когда рынок был спокойнее, НБУ даже приобрел обратно в резервы 50 млн долл.

Справка Finance.ua:

  • заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма не советует украинцам снимать наличные в банкоматах и покупать доллары;
  • резкое ухудшение ситуации на финансовом рынке в начале 2022 года невозможно было предвидеть. Но Украина живет в такой ситуации с 2014 года и лучше подготовилась к подобному сценарию.
По материалам: УНІАН
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