Что ждать от курса на этой неделе? — Finance.ua

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Что ждать от курса на этой неделе?

Сегодня 14:15Валюта
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Что ждать от курса на этой неделе?Что ждать от курса на этой неделе?
За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно.
С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,03 до 28,34 грн (+1,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,50/28,52 до 28,47/28,49 грн (-0,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,28/28,88 до 28,31/28,67 (+0,1%/-0,7%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 2,1% до 1,3% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, курс иностранных валют к гривне остается полностью во власти взрывоопасной ситуации на границе с РФ.
На начавшейся неделе, при сохранении нынешнего уровня напряженности, без существенной деэскалации, эксперт не ожидает заметного изменения курса доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,45 грн, а наличный доллар в банках вблизи 28,3/28,5 грн.», — прогнозирует эксперт.
Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, положительное сальдо активных операций НБУ на межбанке (разница между объемами покупки и продажи валют) с начала февраля составило 83,90 млн долларов США.
Однако с начала года данный показатель отрицательный и достигает 1,41 млрд долларов.
Завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев, а также 6 месяцев — в евро. Выдающихся результатов от данного размещения ожидать не стоит.
«Нерезиденты с начала года сократили свои портфели в гособлигациях на 16,27 млрд грн — до 76,38 млрд. Без деэскалации в ОРДЛО существующая тенденция будет продолжаться и давление на гривну лишь усилится. Вероятно, что на текущей неделе гривна относительно доллара США будет торговаться в ценовом канале 28,05-28,55. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности укрепится к отметке 32,45», — прогнозирует эксперт.
По материалам: Finance.UA
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