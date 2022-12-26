Аналитики подсчитали расходы украинских городов на новогодние елки — Finance.ua

Аналитики подсчитали расходы украинских городов на новогодние елки Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Аналитики подсчитали расходы украинских городов на новогодние елки, Фото: chesno.org

Власти украинских городов существенно сократили расходы на организацию рождественских праздников и установку рождественских елок.

Об этом сообщила аналитик движения «Честно» Екатерина Березюк.

По данным общественной организации, в прошлом году 17 городов Украины потратили на празднование 50 млн грн.

В этом году 16 городов, ответивших на запрос «Честно», суммарно выделили на елки и декорации 191 тыс. грн.

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Большинство горсоветов вообще отказались устанавливать елки. В частности, Днепр и Ровно не стали устанавливать елки после опросов, проведенных мэрами Борисом Филатовым и Александром Третьяком.

В городах, где елки были установлены, из городских бюджетов выделяли минимальные денежные средства. Большинство городов использовали елки и декорации прошлых лет.

В Луцке 17 тыс. грн ушло на оформление новогодних локаций.

В Николаеве на техническое обслуживание и ремонт гирлянд было потрачено 63 тыс. грн. Ужгороду приобретение световой конструкции для фотозоны обошлось в 50 тысяч гривен.

В Житомире за 38 тыс. грн обустроили «Резиденцию Святого Николая». В Черновцах на оформление фотозон израсходовано 23 тыс. бюджетных средств.

«Экономия бюджетных средств была достигнута во многом за счет взаимодействия власти, граждан и бизнеса», — говорит Екатерина Березюк.

В Николаеве горожане самостоятельно украсили елку, а в Сумах изготовили около 2 тыс. украшений для живых елок. Во Львове елка была подарена местным предпринимателем и установлена бесплатно.

Не выделялись средства из городского бюджета и в Киеве. Конструкция елки, игрушки, энергосберегающие гирлянды и генератор предоставлены бизнесом.

Часть же горсоветов сосредоточились на создании праздничной атмосферы для детей и приобретении подарков.

В частности, 7,5 млн грн предусмотрено на подарки детям в Полтаве, 2,7 млн грн планируют потратить в Виннице, и 1,9 млн грн — в Ужгороде.

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Українська правда По материалам:

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