Как выросли цены на праздничные продукты перед Новым 2023 годом — Finance.ua
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Как выросли цены на праздничные продукты перед Новым 2023 годом

Личные финансы
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Как выросли цены на праздничные продукты перед Новым 2023 годом
Как выросли цены на праздничные продукты перед Новым 2023 годом
Новогодний стол в Украине будет дороже прошлогоднего: продукты подорожали на 20-80%. Больше всего за год выросли цены на импортные фрукты, овощи и алкогольные напитки. рассказывает, как изменится стоимость продуктов, которые традиционно покупают украинцы перед Новым годом.
Данные Госстата по средним ценам на основные продукты традиционно опаздывают на несколько месяцев — сейчас доступны показатели за октябрь. Но и они свидетельствуют о том, что цены против декабря 2021 значительно выросли.
Средние цены на мясо, сыры, яйца в Украине, октябрь 2022:
  • говядина — 203,45 грн/кг;
  • свинина — 174,45 грн/кг;
  • филе куриное — 138,81 грн/кг;
  • колбасы вареные первого сорта — 151,61 грн/кг;
  • сыры мягкие жирные — 151,76 грн/кг;
  • масло сливочное — 63,06 грн/200 г;
  • яйца куриные — 57 грн/дес.
Данные Госстата прошлых лет показывают, что в декабре, в канун новогодних праздников, обычно на 3-5% растут цены на говядину, колбасы, сыры и на 10% дорожают яйца. Стоимость куриного филе и свинины обычно не меняется или немного снижается.

Какие овощи подорожали

Невозможность транспортировать импортные овощи по воздушному и морскому пути уменьшает количество предложений на рынке и задерживает скорость поставок. К тому же большинство отечественных поставщиков остались на оккупированных территориях юга страны.
Аналитики отмечают , что это повлияло на стоимость томатов (+102%), огурцов (+108%), свеклы (+75%) и моркови (+48%). Больше всего из овощей подорожал репчатый лук, цены на который выросли в среднем за год на 221%.

Цены на алкоголь

Первый рост цен на алкогольные напитки произошел еще до полномасштабного вторжения россиян. С 1 января 2022 акцизный налог на алкоголь повысился на 5%. Однако за год средние цены на алкоголь в среднем выросли на 49%.
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По данным аналитиков Всеукраинского сервиса доставки Zakaz.ua, прежде всего, подорожала продукция мировых брендов, выпускающих крепкие напитки и игристые вина, которые украинцы обычно покупают к праздничному столу на Новый год. Например, бутылка белого рома Captain Morgan подорожала на 87% — до 538 грн, коньяки Hennessy — на 20 — 30% в зависимости от объема бутылки, отечественные игристые вина — на 22% и более, импортные — до 90%.

Цены на цитрусовые

Аналитики констатируют повышение цен на цитрусовые в среднем на 74% в год. На 61% подорожали мандарины, традиционно покупаемые к новогоднему столу. В прошлом году средняя стоимость мандаринов была примерно 40 грн/кг, сегодня — 71,9 грн/кг. Однако популярный сорт «Клементин», отличающийся сладким вкусом и отсутствием косточек, остается более доступным — 64,9 грн/кг.
Самым дорогим из цитрусовых является лайм — его стоимость колеблется от 185 до 225 грн/кг. В среднем с декабря прошлого года лайм подорожал на 131%.
Эксперты называют две причины удорожания цитрусовых в Украине во время войны. Во-первых, падение курса гривни по отношению к иностранным валютам, ведь существенную часть этих фруктов импортируют из Турции, Испании, Греции и Египта. Во-вторых, большинство поставок сейчас идет по суше, что уменьшает объемы, а следовательно, и предложение на украинском рынке.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
The page
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