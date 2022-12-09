Цены на продукты выросли на 33,5%: что дорожает быстрее всего (инфографика) — Finance.ua

Цены на продукты выросли на 33,5%: что дорожает быстрее всего (инфографика)
Средние цены на продукты питания в ноябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 33,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 25,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, среди продуктов больше подорожали яйца — на 80,7%, фрукты — на 70,5%, овощи — на 49,6%, рыба и рыбопродукты — 44,5%, сахар — на 32,9%, хлеб и хлебопродукты — на 29,7%, макаронные изделия — на 27,5%.
Кроме того, масло подорожало на 25,7%, мясо и мясопродукты — на 24,4%, сыр и творог — на 22,6%, хлеб — на 19,9%, молоко на 16, 3%, подсолнечное масло — на 14,1%.
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Перебои с электроснабжением не повлияют на стоимость продуктов питания в Украине и не спровоцируют дефицита на них. Как передает Минагрополитики, это отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
К тому же, добавил первый замминистра, многие генераторы уже направляются в Украину. Они заказаны на средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами. Доставка ожидается в ближайшее время.
Высоцкий также отметил, что сокращение площадей сева озимых культур может повлиять на объемы экспорта, а не на внутренний рынок. Ведь Украина выращивает вдвое больше продукции, чем нужно для потребления.
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