Цены на продукты выросли на 33,5%: что дорожает быстрее всего (инфографика) — Finance.ua

Цены на продукты выросли на 33,5%: что дорожает быстрее всего (инфографика) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Средние цены на продукты питания в ноябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 33,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 25,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше подорожали яйца — на 80,7%, фрукты — на 70,5%, овощи — на 49,6%, рыба и рыбопродукты — 44,5%, сахар — на 32,9%, хлеб и хлебопродукты — на 29,7%, макаронные изделия — на 27,5%.

Кроме того, масло подорожало на 25,7%, мясо и мясопродукты — на 24,4%, сыр и творог — на 22,6%, хлеб — на 19,9%, молоко на 16, 3%, подсолнечное масло — на 14,1%.

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Перебои с электроснабжением не повлияют на стоимость продуктов питания в Украине и не спровоцируют дефицита на них. Как передает Минагрополитики, это отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

К тому же, добавил первый замминистра, многие генераторы уже направляются в Украину. Они заказаны на средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами. Доставка ожидается в ближайшее время.

Высоцкий также отметил, что сокращение площадей сева озимых культур может повлиять на объемы экспорта, а не на внутренний рынок. Ведь Украина выращивает вдвое больше продукции, чем нужно для потребления.

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