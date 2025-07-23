Аналитики JPMorgan предупреждают о риске обрушения технологических акций — Finance.ua

Аналитики JPMorgan предупреждают о риске обрушения технологических акций Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Аналитики JPMorgan предупреждают о риске обрушения технологических акций

Пока акции технологических гигантов уверенно бьют рекорды, аналитики банка JPMorgan бьют тревогу. Они утверждают, что самые горячие акции рынка стали слишком рискованными для инвесторов. На первый взгляд, все выглядит здорово: цены растут, интерес к технологиям увеличивается, прибыль впечатляет. Но долго ли продлится такая безоблачная картина?

Читайте также Dragon Capital инвестирует 30 миллионов долларов в распределенную генерацию

Аналитики JPMorgan, во главе с Дубравко Лакос-Буйасом, заявляют о «чрезвычайно высоком уровне перенасыщенности» рынка. Они указывают, что в этом году зафиксировано три больших эпизода, когда инвесторы слишком активно скупали высокорисковые (high beta) акции. Такая концентрация интереса повышает риск обвала, даже если рынок пока демонстрирует стабильный рост.

Какие акции под угрозой?

По мнению специалистов, среди самых рискованных сейчас известные технологические компании. Например, Super Micro Computer имеет самый высокий показатель волатильности — 3,37 балла. Следом идут громкие имена — криптобиржа Coinbase и технологический гигант Palantir, которые за короткое время пережили взрывной рост из-за спроса на искусственный интеллект и криптовалютные тенденции. Акции Nvidia и Broadcom, выигравшие от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, тоже попали в опасный список.

Специалисты JPMorgan говорят, что этот рост является «неоправданным». По их мнению, он не подкреплено реальными фундаментальными изменениями в экономике или существенными ослаблениями монетарной политики. Другими словами, инвесторы слишком расслабились и забыли о здравом смысле. Такая ситуация может привести к быстрому и болезненному падению цен.

Как действовать инвесторам?

Аналитики рекомендуют снизить темпы и с осторожностью относиться к перспективам дальнейшего роста рынка. Они предостерегают, что подобные ситуации в прошлом зачастую заканчивались стремительным обвалом. Особенно если учесть, что сегодняшний уровень перенасыщения самый высокий за последние 30 лет.

Инвесторам следует пересмотреть свои портфели и критически оценить, действительно ли целесообразно и дальше делать ставку на популярные, но рискованные компании. От чрезмерной эйфории на фондовом рынке до большого разочарования часто бывает всего один шаг.

Terazus По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.