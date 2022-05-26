Аналитики JPMorgan назвали справедливую цену Bitcoin — Finance.ua

Аналитики JPMorgan назвали справедливую цену Bitcoin

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Аналитики JPMorgan назвали справедливую цену Bitcoin

$38 000, а криптовалюты обогнали недвижимость в качестве одного из предпочтительных «альтернативных активов». Об этом пишет Справедливая цена Bitcoin находится на уровне, а криптовалюты обогнали недвижимость в качестве одного из предпочтительных «альтернативных активов». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на аналитиков финансового холдинга JPMorgan.

На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $29 600. Названная специалистами справедливая цена на 28% выше фактической.

«Произошедшая в прошлом месяце коррекция криптовалютного рынка больше похожа на капитуляцию в сравнении с ситуацией в январе/феврале 2021 года. В дальнейшем мы видим потенциал роста для биткоина и криптовалютного рынка в целом», — говорится в записке для клиентов JPMorgan.

Аналитики холдинга, включая Николаоса Панигирцоглу, отметили, что в ходе коррекции рынок цифровых активов пострадал сильнее других «альтернативных инвестиций» вроде недвижимости. По их мнению, это свидетельствует о возможности роста.

В феврале 2022 года Панигирцоглу уже заявлял, что справедливая цена Bitcoin находится на отметках около $38 000. Тогда цифровое золото торговалось вблизи $43 400.

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