Аналитики дали прогноз относительно действия нового курса доллара — Finance.ua

Аналитики дали прогноз относительно действия нового курса доллара Сегодня 12:00 — Валюта

НБУ установил новый фиксированный курс доллара — 36,57 грн/$. Это на четверть выше курса, который Нацбанк удерживал с 24 февраля — 29,25 грн/$.

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«Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике, — говорится в комментарии главы Нацбанка Кирилла Шевченко, который приводит пресс-служба регулятора. — Официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям».

«Вопрос курса был одним из самых острых для IT-компаний, — говорит исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк. — Это взвешенный шаг со стороны Нацбанка, он является определенным компромиссом, снимающим существенную часть проблем для нашей индустрии как экспортера».

Новый курс будет мотивировать экспорт более активно продавать валютную выручку, рассчитывают в Нацбанке. Уровень 36,6 грн/$ устраивает IT-сектор, отмечает Васюк. Однако условий для того, чтобы Нацбанк мог вернуть гибкое курсообразование, пока нет, признает он.

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«Мы ожидали, что IT-компании, которые теряли из-за разницы курсов, будут в течение одного-двух месяцев решать, стоит ли переориентировать свои бизнес-модели на работу вне Украины, — рассказывает Васюк. — Решение НБУ убирает такой риск».

Решение НБУ существенно улучшает ситуацию для ІТ-бизнеса, подтверждает совладелец Intellias и глава Ассоциации IT Ukraine Виталий Седлер.

Сейчас это хороший месседж для работников ІТ-сектора, теперь у них будет меньше желания покидать Украину или скрывать доходы", — говорит он. Что касается введенных НБУ ограничений на перечисление средств за границу и расчеты, то они не критичны, — совладелец Intellias и глава Ассоциации IT Ukraine Виталий Седлер.

Другое последствие — более высокий фиксированный курс делает менее выгодным импортный бизнес, добавляет эксперт CASE Ukraine и экс-заместитель директора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

«Импорт подорожает, спрос на валюту со стороны импортеров должен снизиться, — ожидает он. — Это снизит давление на резервы НБУ, соответственно они будут сокращаться не такими быстрыми темпами».

С другой стороны, это негативно повлияет на инфляцию, ведь импортные товары станут более дорогими, отмечает заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса.

Васюк из IT Ukraine отмечает также решение Нацбанка разрешить покупку безналичной валюты (в пределах 50 000 грн в месяц и при дальнейшем размещении на депозите сроком не менее 3 месяцев).

«Несмотря на ограничения, это снизит спрос на наличном рынке», — считает он.

Другое последствие — более высокий фиксированный курс делает менее выгодным импортный бизнес, добавляет эксперт CASE Ukraine и экс-заместитель директора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз. «Импорт подорожает, спрос на валюту со стороны импортеров должен снизиться, — ожидает он. — Это снизит давление на резервы НБУ, соответственно они будут сокращаться не такими быстрыми темпами».

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