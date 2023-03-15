Аналитик заявил, что Bitcoin вырастет более чем на 900% менее чем за два года — Finance.ua

Аналитик заявил, что Bitcoin вырастет более чем на 900% менее чем за два года Сегодня 23:22 — Криптовалюта

Аналитик заявил, что Bitcoin вырастет более чем на 900% менее чем за два года

Аналитик, инвестор и миллиардер Тим Дрейпер поделился собственной точкой зрения по поводу будущего флагманской криптовалюты. Дрейпер убежден, что менее чем за 2 года Bitcoin вырастет более чем на 900%.

В разговоре с журналистами Observer Дрейпер подчеркнул, что сейчас ВТС находится в начале параболического роста, который приведет к отметке в $250 000.

«Я почти на 100 процентов уверен, что буду прав через 18 месяцев», — заявил миллиардер.

Венчурный капиталист, ранее инвестировавший в Coinbase , Hotmail, Skype, Tesla и Twitter, также отметил, что прошлогодний крах FTX должен стать «тревожным звоночком» для инвесторов, желающих накапливать криптовалюты, контролируемые централизованными платформами.

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«Децентрализованные криптовалюты, такие как Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon, Cardano, гораздо лучше, чем централизованные цифровые активы. Я не знаю, почему кто-то до сих пор держит централизованную криптовалюту, если она не имеет конкретной цели, например XRP или ETH . Надеюсь, люди извлекут урок из краха FTX/FTT», — подчеркнул Тим Дрейпер.

На момент написания новости Bitcoin торгуется за $24 889, еще вчера флагманская криптовалюта протестировала отметку в $26 000, отреагировав на замедление индекса потребительских цен США.

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noworries По материалам:

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