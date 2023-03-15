Аналитик заявил, что Bitcoin вырастет более чем на 900% менее чем за два года — Finance.ua

Аналитик заявил, что Bitcoin вырастет более чем на 900% менее чем за два года
Аналитик, инвестор и миллиардер Тим Дрейпер поделился собственной точкой зрения по поводу будущего флагманской криптовалюты. Дрейпер убежден, что менее чем за 2 года Bitcoin вырастет более чем на 900%.
В разговоре с журналистами Observer Дрейпер подчеркнул, что сейчас ВТС находится в начале параболического роста, который приведет к отметке в $250 000.
«Я почти на 100 процентов уверен, что буду прав через 18 месяцев», — заявил миллиардер.
Венчурный капиталист, ранее инвестировавший в Coinbase, Hotmail, Skype, Tesla и Twitter, также отметил, что прошлогодний крах FTX должен стать «тревожным звоночком» для инвесторов, желающих накапливать криптовалюты, контролируемые централизованными платформами.
«Децентрализованные криптовалюты, такие как Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon, Cardano, гораздо лучше, чем централизованные цифровые активы. Я не знаю, почему кто-то до сих пор держит централизованную криптовалюту, если она не имеет конкретной цели, например XRP или ETH. Надеюсь, люди извлекут урок из краха FTX/FTT», — подчеркнул Тим Дрейпер.
На момент написания новости Bitcoin торгуется за $24 889, еще вчера флагманская криптовалюта протестировала отметку в $26 000, отреагировав на замедление индекса потребительских цен США.
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