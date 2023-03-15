Аналитик заявил, что Bitcoin вырастет более чем на 900% менее чем за два года — Finance.ua
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Аналитик заявил, что Bitcoin вырастет более чем на 900% менее чем за два года

Криптовалюта
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Аналитик заявил, что Bitcoin вырастет более чем на 900% менее чем за два года
Аналитик заявил, что Bitcoin вырастет более чем на 900% менее чем за два года
Аналитик, инвестор и миллиардер Тим Дрейпер поделился собственной точкой зрения по поводу будущего флагманской криптовалюты. Дрейпер убежден, что менее чем за 2 года Bitcoin вырастет более чем на 900%.
В разговоре с журналистами Observer Дрейпер подчеркнул, что сейчас ВТС находится в начале параболического роста, который приведет к отметке в $250 000.
«Я почти на 100 процентов уверен, что буду прав через 18 месяцев», — заявил миллиардер.
Венчурный капиталист, ранее инвестировавший в Coinbase, Hotmail, Skype, Tesla и Twitter, также отметил, что прошлогодний крах FTX должен стать «тревожным звоночком» для инвесторов, желающих накапливать криптовалюты, контролируемые централизованными платформами.
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«Децентрализованные криптовалюты, такие как Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon, Cardano, гораздо лучше, чем централизованные цифровые активы. Я не знаю, почему кто-то до сих пор держит централизованную криптовалюту, если она не имеет конкретной цели, например XRP или ETH. Надеюсь, люди извлекут урок из краха FTX/FTT», — подчеркнул Тим Дрейпер.
На момент написания новости Bitcoin торгуется за $24 889, еще вчера флагманская криптовалюта протестировала отметку в $26 000, отреагировав на замедление индекса потребительских цен США.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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