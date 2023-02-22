Криптовалютный эксперт прогнозирует рост Bitcoin до $40 000 — Finance.ua
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Криптовалютный эксперт прогнозирует рост Bitcoin до $40 000

Криптовалюта
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Криптовалютный эксперт прогнозирует рост Bitcoin до $40 000
Криптовалютный эксперт прогнозирует рост Bitcoin до $40 000
Криптовалютный аналитик и основатель трейдинговой компании Eight Михаэль ван де Поппе обновил свой прогноз по перспективам роста Bitcoin до $40 000.
Эксперт считает, что в настоящее время криптовалютный рынок постоянно подвергается коротким коррекциям, а это указывает на безошибочный восходящий тренд.
«Сейчас Bitcoin пытается пробить уровень $25 000, однако я ожидаю коррекцию до $22 700», — заявил аналитик.

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Де Поппе отметил — если Bitcoin успешно преодолеет отметку в $25 000, впоследствии цифровой актив поднимется до $31 000. Следующим шагом для флагманской криптовалюты станет отметка в $35 000 и, в конце концов, финальный этап — $40 000.
Интересно, что Де Поппе считает перспективными цифровыми активами не только ВТС. Раньше своими фаворитами он назвал Litecoin, Polygon и Fantom.

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По мнению аналитика, в 2023 году LTC может возрасти более чем на 22% от текущей стоимости. Что касается MATIC, то Де Поппе подчеркнул, что цифровой актив, скорее всего, возобновит ценовой уровень в $84, но это произойдет после падения ниже $80.
Также Михаэль ван де Поппе уверял, что FTM достигнет $0,235, если вернет ценовой диапазон $0,2075-$0,210.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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