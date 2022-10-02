Аналитик указал на психологические факторы, почему курс доллара все еще растет — Finance.ua

Аналитик указал на психологические факторы, почему курс доллара все еще растет Сегодня 10:07 — Валюта

Наличный курс доллара продолжает рост из-за психологических факторов. Валютный рынок и дальше будет оставаться под влиянием новостей о попытках россии забрать новые территории.

Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

По его словам, на рынке продолжат превалировать нервозность и психологические факторы.

"Настроения населения ухудшились после объявления россией референдумов на оккупированных украинских территориях, а также мобилизации. НБУ в очередной раз подчеркнул на прошлой неделе, что, несмотря на рост дисбалансов на рынке, он не намерен в ближайшее время пересматривать официальный курс гривны, рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Он отметил, что Нацбанк считает нынешний уровень резервов достаточным для сглаживания текущих дисбалансов. И пересмотр официального курса пока не ожидается. В то же время попытки НБУ обеспечить приток наличной валюты оказались недостаточными из-за усиления негативных настроений на фоне военной эскалации.

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В частности, только в прошлый понедельник НБУ продал почти 100 млн долларов, но это не удовлетворило спрос в кассах банков. Большинство из них пока не продают наличные доллары, а используют исключительно для возврата депозитов.

За прошлую неделю курс гривны в кассах 10 крупнейших банков ослаб с 39,4-40.4 до 40,6-41,6 гривны за доллар. Кроме того, после длительной паузы часть крупных банков подняла курсы карт: гривна для карт ослабла с 36,7-37,37 до 36,75-37,57 гривен за доллар.

На межбанке спрос на валюту вырос, что привело к увеличению интервенций НБУ до 737 млн долларов — наибольшего объема со второй недели июля.

УНІАН По материалам:

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