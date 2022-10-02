Аналитик указал на психологические факторы, почему курс доллара все еще растет — Finance.ua
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Аналитик указал на психологические факторы, почему курс доллара все еще растет

Валюта
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Наличный курс доллара продолжает рост из-за психологических факторов. Валютный рынок и дальше будет оставаться под влиянием новостей о попытках россии забрать новые территории.
Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
По его словам, на рынке продолжат превалировать нервозность и психологические факторы.
"Настроения населения ухудшились после объявления россией референдумов на оккупированных украинских территориях, а также мобилизации. НБУ в очередной раз подчеркнул на прошлой неделе, что, несмотря на рост дисбалансов на рынке, он не намерен в ближайшее время пересматривать официальный курс гривны,
рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Он отметил, что Нацбанк считает нынешний уровень резервов достаточным для сглаживания текущих дисбалансов. И пересмотр официального курса пока не ожидается. В то же время попытки НБУ обеспечить приток наличной валюты оказались недостаточными из-за усиления негативных настроений на фоне военной эскалации.
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В частности, только в прошлый понедельник НБУ продал почти 100 млн долларов, но это не удовлетворило спрос в кассах банков. Большинство из них пока не продают наличные доллары, а используют исключительно для возврата депозитов.
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За прошлую неделю курс гривны в кассах 10 крупнейших банков ослаб с 39,4-40.4 до 40,6-41,6 гривны за доллар. Кроме того, после длительной паузы часть крупных банков подняла курсы карт: гривна для карт ослабла с 36,7-37,37 до 36,75-37,57 гривен за доллар.
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На межбанке спрос на валюту вырос, что привело к увеличению интервенций НБУ до 737 млн долларов — наибольшего объема со второй недели июля.
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По материалам:
УНІАН
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