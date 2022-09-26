Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 1,5 раза — Finance.ua

Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 1,5 раза Вчера 15:34 — Валюта

Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 1,5 раза

Национальный банк Украины в течение недели с 19 по 23 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,10 млн долларов и продал 744,88 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 737,78 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Таким образом, Нацбанк почти в 1,5 раза увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 510,66 млн долларов.

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С начала года НБУ купил на межбанке 3 121,31 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 18 607,72 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 15 486,41 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

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