Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 1,5 раза — Finance.ua
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Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 1,5 раза

Валюта
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Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 1,5 раза
Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 1,5 раза
Национальный банк Украины в течение недели с 19 по 23 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,10 млн долларов и продал 744,88 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 737,78 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Таким образом, Нацбанк почти в 1,5 раза увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 510,66 млн долларов.
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С начала года НБУ купил на межбанке 3 121,31 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 18 607,72 млн долларов и 1 789,11 млн евро.
Отрицательное сальдо интервенций составило 15 486,41 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
РБК-Україна
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