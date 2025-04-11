Аналитик предупредил о падении биткоина до $60 тыс. — Finance.ua

Аналитик предупредил о падении биткоина до $60 тыс. Сегодня 19:47 — Криптовалюта

Аналитик предупредил о падении биткоина до $60 тыс.

На рынке ситуация улучшилась, но оптимизмом не пахнет. Биткоин еще ждет падения. Аналитик Маркус Тилен из 10x Research считает, что впереди снижение цены до $60 тыс.

Он считает, что проблемы в мировой экономике будут и дальше давить на BTC. Одна из основных проблем сейчас — это тарифная война между США и Китаем, пишет The Street

Экономика КНР переживает падение цен на недвижимость, низкие доходы компаний и высокий уровень безработицы среди молодежи. В результате Китаю придется ослабить юань, чтобы поддержать свою экономику. Если это произойдет, глобальная инфляция может усилиться, что приведет к повышению процентных ставок.

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Более высокие процентные ставки часто влияют на денежные ссуды, и, как следствие, это приводит к уменьшению инвестиций. В том числе и биткоин.

По словам Тилена, ослабление валюты иногда способствовало росту биткоина. Однако на этот раз у китайских инвесторов меньше доходов, и они проявляют меньше любопытства к криптовалютам, чем раньше.

Как отметил эксперт, если BTC упадет ниже $60 тыс., на рынке начнется паническая распродажа активов.

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