Аналитик предупредил о падении биткоина до $60 тыс. — Finance.ua

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Аналитик предупредил о падении биткоина до $60 тыс.

Криптовалюта
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Аналитик предупредил о падении биткоина до $60 тыс.
Аналитик предупредил о падении биткоина до $60 тыс.
На рынке ситуация улучшилась, но оптимизмом не пахнет. Биткоин еще ждет падения. Аналитик Маркус Тилен из 10x Research считает, что впереди снижение цены до $60 тыс.
Он считает, что проблемы в мировой экономике будут и дальше давить на BTC. Одна из основных проблем сейчас — это тарифная война между США и Китаем, пишет The Street.
Аналитик предупредил о падении биткоина до $60 тыс.
Экономика КНР переживает падение цен на недвижимость, низкие доходы компаний и высокий уровень безработицы среди молодежи. В результате Китаю придется ослабить юань, чтобы поддержать свою экономику. Если это произойдет, глобальная инфляция может усилиться, что приведет к повышению процентных ставок.
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Более высокие процентные ставки часто влияют на денежные ссуды, и, как следствие, это приводит к уменьшению инвестиций. В том числе и биткоин.
По словам Тилена, ослабление валюты иногда способствовало росту биткоина. Однако на этот раз у китайских инвесторов меньше доходов, и они проявляют меньше любопытства к криптовалютам, чем раньше.
Как отметил эксперт, если BTC упадет ниже $60 тыс., на рынке начнется паническая распродажа активов.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
ITC.ua
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