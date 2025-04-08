В Binance прокомментировали последствия эскалации тарифов для крипторынка — Finance.ua

В Binance прокомментировали последствия эскалации тарифов для крипторынка
С тех пор как президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе 2025 года, Соединенные Штаты разжигали страх перед глобальной торговой войной, введя новые тарифы — как для отдельных стран, так и для отдельных секторов. Только за прошедшую неделю была обнародована новая серия «взаимных» тарифов, а другие страны объявили об ответных контрмерах.
Binance Research, аналитическое подразделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов и количеству пользователей Binance, в новом отчете «Эскалация тарифов и крипторынок: анализ влияния» проанализировало, как новые пошлины повлияли на рынок.
Как реагирует крипторынок
Рыночные настроения стали достаточно осторожными, и инвесторы отреагировали на объявление тарифов в классическом поведении «отказа от риска». Общая капитализация криптовалютного рынка упала примерно на 25,9% от максимумов января — потеряв ~1 тыс. долларов США стоимости — подчеркивая его чувствительность к макроэкономической нестабильности.
Криптоактивы преимущественно шли в ногу с акциями, вместе чувствуя спад спроса. И наоборот, традиционные безопасные гавани, такие как облигации и золото, выросли, поскольку инвесторы ищут убежища от растущей макроэкономической неопределенности.
Резкая реакция рынка также подчеркивает, как криптовалюта ведет себя во время острых эпизодов: биткоин (BTC) упал на 19,1%, причем большинство основных альткойнов совпадают с этим падением или превышают его. Ethereum (ETH) упал более чем на 40%. Широкая распродажа уничтожила прибыль в начале года на большей части крипторынка, подтолкнув даже BTC к негативной зоне с начала года (с начала апреля) — несмотря на его высокую эффективность в 2024 году.
В Binance отмечают: поскольку криптовалютные рынки все чаще ведут себя как рискованные активы, долгая торговая война может продолжать тяготить потоки капитала и сокращать спрос на цифровые активы в ближайшей перспективе. Как следствие, капитал, который мог войти в криптовалюту или остается в стороне, или перемещается в безопасные гавани, в частности в золото.
Эти настроения нашли свое отражение в недавнем опросе менеджеров фондов, где всего 3% респондентов сказали, что они бы сделали ставку на биткоины в текущих условиях, при этом золото предпочитали 58%.
Всплеск волатильности
Чувствительность рынка к тарифной политике была четко продемонстрирована, когда каждое крупное объявление вызывало резкие скачки волатильности. В последние месяцы BTC несколько раз переживал значительные колебания цен, в частности одно из крупнейших однодневных падений после обвала COVID-19 в 2020 году. Когда в конце февраля Трамп удивил рынки планами ввести тарифы на Канаду и ЕС, BTC ненадолго упал примерно на 15% в течение следующих дней, что совпало с ростом реализуемой волатильности. ETH пошел подобным путем, когда его 1-месячная волатильность превысила 100% по сравнению с предыдущими диапазонами около 50%.
Эти движения подчеркивают повышенную уязвимость рынка к внезапным изменениям в политике. В этой макросреде с высокой степенью неопределенности повышенная волатильность, вероятно, будет сохраняться как часть более широкой динамики снижения риска, так и из-за сохранения потенциала для дальнейшей эскалации торговой войны.
Ключевым условием стабилизации рынков будет ясность и уверенность в том, что большинство объявлений, связанных с тарифами и изменением политики, позади. Эксперты фиксировали эту закономерность и раньше: как только рынки полностью принимают новые тарифные планы, нестабильность имеет тенденцию к спаду.
Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли BTC вернуться к своей долгосрочной модели низкой корреляции с акциями. Криптоспециалисты Binance говорят, что видели проблески этого потенциала раньше — особенно во время банковского кризиса в марте 2023 года, когда BTC отделился от акций и вырос на фоне более широкой неопределенности в финансовом секторе.
Теперь, когда появляются взаимные тарифы и глобальные рынки приспосабливаются к перспективе длительной фрагментации торговли, многое может зависеть от способности BTC возобновить свой нарратив безопасной гавани. Участники рынка будут внимательно наблюдать, сможет ли BTC сохранить свою привлекательность в качестве несуверенного актива без разрешения в протекционистской глобальной экономике.
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