В Binance прокомментировали последствия эскалации тарифов для крипторынка — Finance.ua

В Binance прокомментировали последствия эскалации тарифов для крипторынка Сегодня 20:03 — Криптовалюта

В Binance прокомментировали последствия эскалации тарифов для крипторынка

С тех пор как президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе 2025 года, Соединенные Штаты разжигали страх перед глобальной торговой войной, введя новые тарифы — как для отдельных стран, так и для отдельных секторов. Только за прошедшую неделю была обнародована новая серия «взаимных» тарифов, а другие страны объявили об ответных контрмерах.

Binance Research, аналитическое подразделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов и количеству пользователей Binance, в новом отчете «Эскалация тарифов и крипторынок: анализ влияния» проанализировало, как новые пошлины повлияли на рынок.

Как реагирует крипторынок

Рыночные настроения стали достаточно осторожными, и инвесторы отреагировали на объявление тарифов в классическом поведении «отказа от риска». Общая капитализация криптовалютного рынка упала примерно на 25,9% от максимумов января — потеряв ~1 тыс. долларов США стоимости — подчеркивая его чувствительность к макроэкономической нестабильности.

С момента объявления новых тарифов в США криптовалюты упали на 25,9%, индекс S&P 500 — на 17,1%, тогда как золото выросло на 10,3%, побив исторические максимумы.

Криптоактивы преимущественно шли в ногу с акциями, вместе чувствуя спад спроса. И наоборот, традиционные безопасные гавани, такие как облигации и золото, выросли, поскольку инвесторы ищут убежища от растущей макроэкономической неопределенности.

Альтокины получили значительно более сильный удар, чем биткоин, поскольку макрострахи, вызванные тарифами, влияют на настроения рынка криптовалют.

Резкая реакция рынка также подчеркивает, как криптовалюта ведет себя во время острых эпизодов: биткоин (BTC) упал на 19,1%, причем большинство основных альткойнов совпадают с этим падением или превышают его. Ethereum (ETH) упал более чем на 40%. Широкая распродажа уничтожила прибыль в начале года на большей части крипторынка, подтолкнув даже BTC к негативной зоне с начала года (с начала апреля) — несмотря на его высокую эффективность в 2024 году.

Всего 3% инвесторов считают биткоин своим лучшим активом в случае торговой войны.

В Binance отмечают: поскольку криптовалютные рынки все чаще ведут себя как рискованные активы, долгая торговая война может продолжать тяготить потоки капитала и сокращать спрос на цифровые активы в ближайшей перспективе. Как следствие, капитал, который мог войти в криптовалюту или остается в стороне, или перемещается в безопасные гавани, в частности в золото.

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Эти настроения нашли свое отражение в недавнем опросе менеджеров фондов, где всего 3% респондентов сказали, что они бы сделали ставку на биткоины в текущих условиях, при этом золото предпочитали 58%.

Всплеск волатильности

Чувствительность рынка к тарифной политике была четко продемонстрирована, когда каждое крупное объявление вызывало резкие скачки волатильности. В последние месяцы BTC несколько раз переживал значительные колебания цен, в частности одно из крупнейших однодневных падений после обвала COVID-19 в 2020 году. Когда в конце февраля Трамп удивил рынки планами ввести тарифы на Канаду и ЕС, BTC ненадолго упал примерно на 15% в течение следующих дней, что совпало с ростом реализуемой волатильности. ETH пошел подобным путем, когда его 1-месячная волатильность превысила 100% по сравнению с предыдущими диапазонами около 50%.

В этот период волатильность BTC превысила 70%, тогда как ETH превысила 100%, отражая ужесточение рыночных колебаний в месяце после тарифов.

Эти движения подчеркивают повышенную уязвимость рынка к внезапным изменениям в политике. В этой макросреде с высокой степенью неопределенности повышенная волатильность, вероятно, будет сохраняться как часть более широкой динамики снижения риска, так и из-за сохранения потенциала для дальнейшей эскалации торговой войны.

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Ключевым условием стабилизации рынков будет ясность и уверенность в том, что большинство объявлений, связанных с тарифами и изменением политики, позади. Эксперты фиксировали эту закономерность и раньше: как только рынки полностью принимают новые тарифные планы, нестабильность имеет тенденцию к спаду.

Долгосрочная корреляция биткоина с традиционными активами остается скромной, в среднем всего 0,32 для S&P 500 и 0,12 для золота с 2020 года.

Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли BTC вернуться к своей долгосрочной модели низкой корреляции с акциями. Криптоспециалисты Binance говорят, что видели проблески этого потенциала раньше — особенно во время банковского кризиса в марте 2023 года, когда BTC отделился от акций и вырос на фоне более широкой неопределенности в финансовом секторе.

Теперь, когда появляются взаимные тарифы и глобальные рынки приспосабливаются к перспективе длительной фрагментации торговли, многое может зависеть от способности BTC возобновить свой нарратив безопасной гавани. Участники рынка будут внимательно наблюдать, сможет ли BTC сохранить свою привлекательность в качестве несуверенного актива без разрешения в протекционистской глобальной экономике.

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