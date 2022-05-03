Аналитик назвал самые перспективные альткоины на текущем рынке — Finance.ua

Аналитик назвал самые перспективные альткоины на текущем рынке

В текущем рыночном цикле наиболее перспективными блокчейнами первого уровня, помимо Bitcoin, являются Ethereum, Cardano, Avalanche и Polkadot.

Об этом заявил криптоаналитик Бенджамин Коуэн.

В ходе подкаста InvestAnswers он выделил вторую по величине криптовалюту как наиболее многообещающий для инвестиций альткоин:

«Ethereum пока, безусловно, лучший. Не думаю, что кто-либо к нему сейчас приблизился. Я ценю децентрализацию как основное качество. Знаете, вся игра идет между децентрализацией, масштабируемостью и безопасностью».

Читайте также Миллиардер предсказал обвал Bitcoin: что будет с главной криптовалютой

В свои топ-4 альткоинов Коуэн включил Cardano, Avalanche и Polkadot.

Аналитик отметил, что сложно игнорировать такие проекты, как Terra, который «буквально покупает Bitcoin на миллиарды долларов», а также Solana. Однако Коуэн добавил, что сейчас не готов в них инвестировать.

«Некоторые проекты, как Terra и Solana, не то чтобы неинтересны. Просто я опоздал с ними. Легче сфокусироваться на тех, в которые начал инвестировать раньше», — пояснил он.

Коуэн допустил, что в следующем цикле вложит средства в названную пару.

Его собеседник, ведущий YouTube-канала Digital Asset News, также отдал Ethereum безоговорочное лидерство среди перспективных альткоинов. В первую тройку он добавил конкурентов ведущей DeFi-сети — Avalanche и Solana.

Ранее бывший CEO и соучредитель биржи BitMEX Артур Хэйес объяснил, почему Ethereum станет более выгодной инвестицией по сравнению с другими блокчейнами первого уровня, и спрогнозировал рост цены криптовалюты до $10 тыс. к концу года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.