Миллиардер предсказал обвал Bitcoin: что будет с главной криптовалютой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Миллиардер предсказал обвал Bitcoin: что будет с главной криптовалютой

Сегодня 23:27Финтех и Карты
50
Вице-председатель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарли Мангер во время ежегодного собрания акционеров компании заявил, что стоимость Bitcoin «очень вероятно» рухнет к нулю. Об этом сообщает портал U.Today.
Магнер считает, что Bitcoin подрывает Федеральную резервную систему США, в которой Америка «отчаянно нуждаются». В феврале он также сравнил крупнейшую криптовалюту с венерическим заболеванием.
Председатель и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил, что не знает, что будет с Bitcoin в течение следующих нескольких лет. При этом он отметил, что не хочет инвестировать в криптовалюту. Известный предприниматель заявил, что он не заплатил бы даже $25, чтобы купить все существующие цифровые активы.
«Я бы не взял его [биткоин]. Что бы я с ним делал?» — сказал миллиардер.
По материалам: internetua.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.