Миллиардер предсказал обвал Bitcoin: что будет с главной криптовалютой — Finance.ua

Миллиардер предсказал обвал Bitcoin: что будет с главной криптовалютой

Сегодня 23:27 — Финтех и Карты

Вице-председатель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарли Мангер во время ежегодного собрания акционеров компании заявил, что стоимость Bitcoin «очень вероятно» рухнет к нулю. Об этом сообщает портал U.Today.

Магнер считает, что Bitcoin подрывает Федеральную резервную систему США, в которой Америка «отчаянно нуждаются». В феврале он также сравнил крупнейшую криптовалюту с венерическим заболеванием.

Председатель и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил, что не знает, что будет с Bitcoin в течение следующих нескольких лет. При этом он отметил, что не хочет инвестировать в криптовалюту. Известный предприниматель заявил, что он не заплатил бы даже $25, чтобы купить все существующие цифровые активы.

«Я бы не взял его [биткоин]. Что бы я с ним делал?» — сказал миллиардер.

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