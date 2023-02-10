АМКУ выявил незаконные ограничения на рынке электроэнергии — Finance.ua

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АМКУ выявил незаконные ограничения на рынке электроэнергии

Энергетика
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АМКУ выявил незаконные ограничения на рынке электроэнергии
АМКУ выявил незаконные ограничения на рынке электроэнергии
Антимонопольный комитет Украины 9 февраля предоставил компании «Ютилити Трейдинг» рекомендации, касающиеся пресечения нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии и антимонопольного законодательства.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Нарушения выявлены совместно с Нацкомиссией по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Компания устанавливала ограничения в двусторонних договорах с поставщиками по продаже электрической энергии на рынке «на сутки вперед». При этом в законодательстве не предусмотрены такие запреты.
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«Электропоставщики и ООО „Ютилити Трейдинг“ (как трейдер) являются или могут быть потенциальными горизонтальными конкурентами на рынке „на сутки вперед“. Следовательно, договорные положения, ограничивающие компаниям возможности выхода на рынок „на сутки вперед“, могут оказать негативное влияние на конкуренцию», — говорят в АМКУ.
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Поэтому компания получила обязательные для выполнения рекомендации, согласно которым должна прекратить включать в условия двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии условия, запрещающие продажу э/э на рынке «на сутки вперед».
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Компания имеет в распоряжении 30 календарных дней для рассмотрения указанных рекомендаций АМКУ.
Напомним, в декабре 2022 года Антимонопольный комитет предоставил НКРЭКУ рекомендации по срокам приведения договоров по передаче электроэнергии в соответствие с требованиями Кодекса системы передачи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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