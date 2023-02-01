НКРЭКУ оштрафовала уже 9 облэнерго за отключения света — Finance.ua

НКРЭКУ оштрафовала уже 9 облэнерго за отключения света Сегодня 05:02 — Фондовый рынок

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ) оштрафовала еще 4 облэнерго за «несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии».

Об этом свидетельствует решение комиссии 30 января.

В целом за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала уже 9 облэнерго. Это почти половина всех облэнерго в стране.

30 января штраф наложен на Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Напомним, с октября 2022 года россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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