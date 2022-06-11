АМКУ возобновил рассмотрение дел о покупке и продаже бизнеса — Finance.ua

АМКУ возобновил рассмотрение дел о покупке и продаже бизнеса

Сегодня 16:14 — Казна и Политика

АМКУ возобновил рассмотрение дел о покупке и продаже бизнеса

Антимонопольный комитет Украины возобновил рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на согласованные действия и концентрацию хозяйствующих субъектов, говорится в сообщении АМКУ. Также возобновлено рассмотрение дел, которые были приостановлены после начала российского вторжения.

Значительная часть бизнеса продолжает работать в условиях войны. Это залог наполнения госбюджета и функционирования государства, считают в АМКУ.

«Поэтому Комитет решил внести комплексные изменения, направленные на поддержку украинской экономики и бизнеса, а именно — возобновить работу в сфере концентраций и согласованных действий», — говорится в заявлении.

Кроме того, возобновлен непосредственный доступ в здание АМКУ, а также к государственным реестрам, без которых выполнение возложенных на орган полномочий было невозможно.

С 20 июня АМКУ отменит введенный в начале марта временный порядок, которым разрешалось подавать сокращенный перечень документов, прилагаемых к заявлениям о предоставлении разрешения на концентрации и согласованные действия.

Напомним, с началом агрессии рф против Украины и введением военного положения АМКУ переместился из Киева во Львов. В настоящее время АМКУ уже возобновил свою деятельность в Киеве. Большая часть функций Комитета была поставлена на паузу в период военного положения.

14 апреля АМКУ сообщил о возобновлении работы административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

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