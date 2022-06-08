Как малый и средний бизнес возвращается к работе, несмотря на сокращение финрезервов (инфографика) — Finance.ua

Как малый и средний бизнес возвращается к работе, несмотря на сокращение финрезервов (инфографика)

Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Третий месяц подряд держится тенденция возобновления работы малого бизнеса. В то же время ухудшается оценка предпринимателями своей финансовой устойчивости.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей МСБ (малого и среднего бизнеса) — участников проекта Unlimit Ukraine.

Среди неработающих компаний 16% планируют возобновлять работу. К тому же 21% МПБ уже работают в полном объеме, а 38% — частично или с ограничениями.

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В то же время ухудшается оценка предпринимателями своей финансовой устойчивости. Сейчас 34% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, раньше таких было 40%. Еще 12% имеют резервы на один месяц, а остальные 12% — на полгода. Только 5% имеют достаточно финансовых резервов на год и больше. Об отсутствии резервов сообщает сейчас 29% компаний, хотя месяц назад таких было 26%.

Соответственно, сокращается и возможность МСБ обеспечивать персонал — ситуация с выплатой заработных плат сотрудникам несколько ухудшилась за последний месяц. Заработную плату в полном объеме выплачивают 23% компаний, и только 2% сохранили дополнительные или авансовые выплаты. Остальным 32% пришлось сократить размер заработных плат, 21% не может делать выплаты, а 12% вынуждены увольнять сотрудников.

Для сравнения, месяц назад в полном объеме выплачивали зарплату 25% компаний, к сокращениям прибегали 27%, а к увольнениям — 9% МПБ.

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Однако поддержка вооруженных сил и гуманитарная помощь остаются одними из приоритетов малого бизнеса. Более половины, а именно 57% продолжают помогать финансово, 19% — продукцией, 15% оказывают услуги, 6% — средства защиты/обороны, 4% — медикаменты. Еще 12% поддерживают своих сотрудников, присоединившихся к рядам защитников страны. Впрочем, все больше компаний сообщают, что исчерпали свои ресурсы на помощь: в прошлом месяце таких было 18%, сейчас — 27%.

В то же время 72% опрошенных не пользовались ни государственными, ни международными программами для поддержки своего бизнеса. В то время как 15% воспользовались опцией уплаты единого 2% налога, 6% — другими налоговыми льготами, 2% — компенсацией за трудоустройство ВПЛ.

Тем не менее, положительной динамики развития своего бизнеса до конца года ожидают 19% предпринимателей, то есть почти каждый пятый. Еще 16% прогнозируют, что положение дел не изменится, а 62% рассчитывают на негативную динамику. У 47% не изменится команда, в то время как 39% будут вынуждены сокращать работников, и только 10% планируют набирать новых. Размер заработной платы большинство предпринимателей, а именно 54% также надеется оставить на текущем уровне, тогда как к уменьшению, по прогнозам, придется прибегнуть 22% компаний, а повышать зарплаты планируют 13% МСБ.

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