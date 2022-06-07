Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 5,1 млрд грн — Finance.ua

За период действия военного положения в Украине в рамках программы заключено 8,6 тыс. кредитных договоров на общую сумму 33,43 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 6,8 тыс. кредитных договоров на сумму 19,57 млрд грн).
Больше всего кредитов — 19,20 млрд грн — выдали сельскохозяйственным производителям, еще 7,96 млрд грн выдали на антивоенные цели, 3,50 млрд грн — антикризисные кредиты, 2,47 млрд грн — рефинансирование ранее полученных кредитов и еще 280 млн грн выдали на инвестиционные цели.