Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 5,1 млрд грн — Finance.ua
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Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 5,1 млрд грн

Сегодня 08:27Кредит&Депозит
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Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 5,1 млрд грнБанки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 5,1 млрд грн
За прошлую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 949 льготных кредитов на общую сумму 5,14 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
В целом с момента старта программы предприниматели получили от уполномоченных банков 43,4 тыс. кредитов на общую сумму 123,05 млрд грн.
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За период действия военного положения в Украине в рамках программы заключено 8,6 тыс. кредитных договоров на общую сумму 33,43 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 6,8 тыс. кредитных договоров на сумму 19,57 млрд грн).
Больше всего кредитов — 19,20 млрд грн — выдали сельскохозяйственным производителям, еще 7,96 млрд грн выдали на антивоенные цели, 3,50 млрд грн — антикризисные кредиты, 2,47 млрд грн — рефинансирование ранее полученных кредитов и еще 280 млн грн выдали на инвестиционные цели.
Инфографика: Минфин Инфографика: Минфин
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Напомним, за позапрошлую неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» банки выдали 928 льготных кредитов на общую сумму 3,9 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам: Фінансовий клуб
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