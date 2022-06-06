Кого кредитуют и от кого держатся подальше украинские банки (инфографика) — Finance.ua

Кого кредитуют и от кого держатся подальше украинские банки (инфографика)

В НБУ рассказали, какие отрасли экономики охотнее всего кредитуют украинские банкиры и почему.

Агросектор, нефте- и газодобывающая индустрия, консалтинг и оптовая торговля — индустрии, которые в первые два месяца войны с россией получили больше всего кредитов от украинских банков, свидетельствуют данные НБУ.

Аутсайдерами стали транспортная ветка и телекоммуникации.

Как банкиры выбирают заемщиков и что будет с кредитами в этих отраслях после войны?

Только аграриям на посевную банки выделили 36 млрд грн, из которых 80% — по программе портфельных гарантий правительства, говорит председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Спрос на кредиты от аграриев остается высоким и в послевоенное время будет только расти, считает директор по развитию бизнес-клиентов ПроКредит Банк а Анна Савеня. По ее словам, агрокомпаниям нужно будет восстанавливать поврежденную и украденную технику, восстанавливать склады. К тому же из-за продажи запасов по заниженным ценам подавляющее большинство сельхозпроизводителей за этот год получат убытки, прогнозирует Савеня.

За счет чего существенно выросло кредитование в сфере добычи нефти и газа? Коробкова связывает это с попытками правительства наращивать свою добычу на фоне глобальных проблем с энергоносителями. В марте государственный Укрэксимбанк прокредитовал отрасль на 4,3 млрд грн. На такую же сумму выросли объемы кредитования всей отрасли за март и апрель.

Банкиры, отмечает Коробкова, не привязываются к отраслям, но должны быть уверены, что кредиты вернутся. Этим может объясняться сокращение кредитов в транспортной отрасли почти на 4 млрд грн, или на треть. К проблемам заблокированных портов, разрушенным дорогам и мостам добавился топливный кризис. Наибольшее сокращение кредитов в этой сфере в марте — в государственном Ощадбанк е.

Еще одна сфера-лидер по объему сокращения кредитов — телекоммуникации. Уменьшение кредитного портфеля связано с тем, что этот бизнес откладывает планы новых инвестиций в развитие инфраструктуры на будущее и балансирует свои обязательства перед банками, поясняет директор департамента управления сетью и клиентов среднего бизнеса Райффайзен Банка Руслан Спивак.

Во время войны банки продолжат отдавать предпочтение кредитованию критических отраслей: производству и переработке продуктов питания и горюче-смазочных материалов, агро и фарме, считает Спивак. По его словам, приоритет бизнеса ожидаемо сместился с инвестпроектов на оборотные средства и финансирование релокации бизнеса.

После победы Коробкова предсказывает бум, в частности, в строительстве. Увеличится и финансирование банками отложенного спроса для реализации инвестиционных программ бизнеса, добавляет Спивак. Особый подъем в инвестициях возможен при открытии для украинских предпринимателей европейских рынков, отмечает банкир.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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